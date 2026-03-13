Apesar dos desgastes e de não atingir objetivos, Trump diz que “a guerra vai muito bem”

247 - A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou em uma nova fase de intensificação, marcada por bombardeios, ataques com drones e uma crescente crise humanitária no Oriente Médio. Iniciada em 28 de fevereiro, a guerra já provocou milhões de deslocados e ampliou o risco de instabilidade regional.

De acordo com informações divulgadas pela rede Al Jazeera, a escalada militar alcançou diversos países do Golfo, enquanto Israel lançou uma nova onda de ataques aéreos contra Teerã e ampliou operações no Líbano. O cenário ocorre em meio à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o conflito está evoluindo de forma positiva do ponto de vista militar.

Durante um evento realizado na Casa Branca, Trump comentou o andamento da ofensiva contra o Irã. “A guerra no Irã — isso está indo muito bem”, declarou o presidente dos Estados Unidos ao falar sobre as operações em curso.

Novo líder do Irã ameaça ampliar ataques

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, divulgou sua primeira declaração pública desde que assumiu o cargo após o assassinato de seu pai, Ali Khamenei. Em sua mensagem, ele advertiu que os ataques continuarão enquanto bases militares que hospedam forças dos Estados Unidos permanecerem na região.

A declaração eleva ainda mais as tensões no Golfo, onde uma série de ataques envolvendo drones e mísseis iranianos tem atingido diversos países. Autoridades de Bahrein, Omã, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos relataram ofensivas ou tentativas de ataques contra seus territórios.

Israel amplia ofensiva e ataca Teerã

Em paralelo, o Exército israelense anunciou o início de uma nova “onda extensa” de bombardeios contra a capital iraniana, Teerã. A operação inclui ataques aéreos direcionados a alvos estratégicos, enquanto autoridades israelenses emitiram ordens de evacuação forçada em áreas consideradas de risco.

A ofensiva também se estende ao Líbano. Em Beirute, especialmente nos subúrbios ao sul da capital, ataques aéreos deixaram centenas de vítimas desde o início das hostilidades renovadas.

Segundo dados divulgados por autoridades locais e citados pela cobertura da Al Jazeera, mais de 640 pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram feridas após bombardeios israelenses em bairros da capital libanesa e em vilarejos no sul do país. O Exército de Israel afirma que as operações têm como alvo infraestrutura e integrantes do Hezbollah.

Crise humanitária se agrava no Irã

O impacto do conflito também se reflete na crise humanitária dentro do território iraniano. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) informou que aproximadamente 3,2 milhões de pessoas já foram deslocadas desde o início dos ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

O número evidencia a dimensão da crise civil provocada pelos bombardeios e pela expansão do confronto, que já dura duas semanas e continua se espalhando por diferentes regiões do Oriente Médio.

Com ataques cruzados, ameaças de novos bombardeios e a mobilização de forças militares em vários países, o conflito chega ao 14º dia com crescente risco de ampliação regional.