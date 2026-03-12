Irã ameaça destruir instalações petrolíferas do Oriente Médio caso sua infraestrutura energética seja atacada

247 - O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC), força militar estratégica do Irã, fez nesta quinta-feira (12) uma nova ameaça de retaliação em caso de ataques contra a infraestrutura energética do país. A advertência inclui a possibilidade de destruição de instalações de petróleo e gás ligadas aos Estados Unidos e a aliados ocidentais no Oriente Médio. A declaração, segundo o Metrópoles, foi feita pelo porta-voz do IRGC, Ebrahim Zolfaghari, que alertou para uma resposta militar de grande escala caso estruturas energéticas iranianas sejam atingidas.

Em um pronunciamento, Zolfaghari afirmou que qualquer ofensiva contra o Irã teria consequências severas para os interesses energéticos da região. Segundo ele, a reação seria imediata e abrangente. “O menor ataque às infraestruturas de energias e portos do Irã resultará em uma resposta esmagadora e devastadora de nossa parte”, declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária.

Ele também indicou que a retaliação poderia atingir diretamente instalações estratégicas ligadas aos Estados Unidos e a seus parceiros ocidentais no Oriente Médio. “Em caso de tal agressão, todas as infraestruturas de petróleo e gás da região, nas quais os Estados Unidos e seus aliados ocidentais têm interesses, serão incendiadas e destruídas”, acrescentou.

Tensões e ataques na região do Golfo

O alerta surge em meio ao aumento das tensões militares envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel. Desde o início do atual conflito regional, forças iranianas têm realizado ataques contra países do Golfo Pérsico que abrigam bases militares estadunidenses.

Além de alvos militares, instalações petrolíferas também já foram atingidas por mísseis ou drones atribuídos ao Irã, ampliando a preocupação internacional com a estabilidade do fornecimento de energia.

Impactos no mercado global de petróleo

A instabilidade no Oriente Médio já começa a afetar diretamente o mercado internacional de energia. Diversos países produtores de petróleo na região do Golfo suspenderam temporariamente a produção devido ao aumento do risco de ataques.

Outro fator que contribui para a volatilidade é o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Aproximadamente 20% do petróleo comercializado globalmente passa por essa passagem, o que torna qualquer interrupção um fator de forte impacto econômico.

Diante desse cenário, o preço do barril do petróleo tipo Brent registrou forte alta nos últimos dias e ultrapassou a marca de US$ 100 no mercado internacional.