Khamenei, do Irã, exige "compensação" de Estados Unidos e Israel: "ou destruiremos suas propriedades"

247 - O novo líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (12) que os responsáveis por ataques contra o país deverão pagar “compensação” pelos danos causados. Em seu primeiro pronunciamento público desde que assumiu o cargo, Khamenei advertiu que, caso Teerã não obtenha reparação, deverá retaliar destruindo propriedades dos adversários.

A declaração foi transmitida pela televisão estatal iraniana, que leu a mensagem do líder supremo em rede nacional. No pronunciamento, Khamenei referiu-se aos responsáveis pelos ataques apenas como “o inimigo”, embora tenha feito referência indireta aos Estados Unidos e a Israel.

“Pediremos compensação ao inimigo. Se não conseguirmos obter compensação do inimigo, destruiremos suas propriedades tanto quanto eles destruíram as nossas”, afirmou Khamenei no comunicado exibido pela emissora estatal.

Bases militares e pressão regional

Na mensagem, o líder iraniano também declarou que o país continuará respondendo militarmente na região, mencionando a possibilidade de atingir bases militares norte-americanas instaladas em países vizinhos. Segundo ele, essas instalações seriam o principal alvo das ações iranianas.

Khamenei afirmou que o Irã mantém boas relações com os países que fazem fronteira com seu território, mas argumentou que a presença de bases estrangeiras na região transforma esses locais em possíveis alvos. “Temos boas relações com todos esses 15 países vizinhos… nós apenas atingimos essas bases militares e continuaremos”, declarou.

O líder iraniano acrescentou que os governos da região deveriam deixar clara sua posição diante do que chamou de “invasores de nossa pátria amada e assassinos de nosso povo”. Segundo ele, recomenda-se que os países que hospedam tropas norte-americanas fechem essas bases “o mais rápido possível”.

"Amizade" com países vizinhos

Apesar do tom duro contra os adversários, Khamenei afirmou que Teerã mantém uma política de cooperação com seus vizinhos. Em sua mensagem, ele ressaltou que o Irã acredita na “amizade” com os países da região e insistiu que os alvos militares se limitariam às instalações norte-americanas.

Ao mesmo tempo, o pronunciamento ocorre em meio a relatos de ataques na região que também atingiram alvos civis e instalações relacionadas ao setor petrolífero, segundo informações citadas no contexto do conflito regional.

Estreito de Ormuz permanecerá fechado

No discurso transmitido pela televisão estatal, Khamenei também alertou que o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte marítimo de petróleo do mundo, permanecerá fechado como forma de pressão estratégica.

O líder supremo afirmou ainda que todas as bases militares dos Estados Unidos na região deverão ser desativadas, advertindo que essas instalações poderão ser atacadas caso permaneçam operando.

A mensagem também incluiu um apelo à unidade do povo iraniano diante da atual crise, reforçando a posição do novo líder supremo de que o país seguirá respondendo às ações que considera agressões contra seu território e sua população.