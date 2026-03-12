Em 1º pronunciamento, líder supremo do Irã exige fechamento de bases dos EUA no Oriente Médio e fala em 'vingança'

247 - O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio poderão ser alvo de ataques e exigiu o fechamento imediato dessas instalações na região. A declaração foi divulgada nesta quinta-feira (12) por meio de uma mensagem lida por um apresentador na televisão estatal iraniana, no primeiro pronunciamento público após sua escolha como sucessor de Ali Khamenei.

Durante a mensagem transmitida pela emissora estatal, Mojtaba fez críticas diretas à presença militar norte-americana e indicou que o Irã pretende responder aos acontecimentos recentes no conflito regional. O líder iraniano também defendeu manter o fechamento do Estreito de Ormuz como forma de pressão estratégica contra adversários.

Na mensagem divulgada pela TV estatal, Mojtaba Khamenei afirmou: "Todas as bases americanas da região devem ser fechadas imediatamente. Essas bases serão atacadas". Em outro trecho do pronunciamento, declarou que "O Irã não se absterá de vingar o sangue de seus mártires", indicando que o país pretende reagir às mortes ocorridas no início da guerra.

O líder iraniano também destacou a importância do chamado eixo político-militar alinhado ao Irã no Oriente Médio. Em sua declaração, afirmou que "A Frente de Resistência é parte inseparável dos valores da Revolução Islâmica", reforçando a retórica tradicional do governo iraniano em defesa de aliados regionais.

Mojtaba Khamenei assumiu a liderança suprema após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, ocorrida no primeiro dia da atual guerra, em uma ação conjunta atribuída aos Estados Unidos e a Israel, segundo informações divulgadas pela agência Reuters.

No mesmo dia em que o pronunciamento foi transmitido, a Reuters revelou que Mojtaba teria ficado ferido no início do conflito. De acordo com uma autoridade israelense de alto escalão ouvida pela agência, o novo líder supremo teria sofrido ferimentos nas pernas durante os ataques iniciais e, por esse motivo, ainda não teria aparecido publicamente.

Após a divulgação dessas informações, o governo iraniano declarou que Mojtaba Khamenei está “são e salvo”. Nos últimos dias, alguns veículos da mídia estatal iraniana também fizeram referências indiretas ao episódio, descrevendo o líder como um “veterano de guerra ferido”.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a mudança na liderança iraniana durante uma visita a uma fábrica no estado de Ohio, na quarta-feira (11). Em breve conversa com jornalistas, afirmou: “Derrubamos a liderança deles duas vezes. Agora há um novo grupo assumindo. Vamos ver o que acontece com eles”.

A declaração do líder iraniano ocorre em um momento de forte escalada das tensões na região e reforça o cenário de confronto direto entre Teerã e Washington, com impactos estratégicos potenciais em rotas energéticas globais e na segurança do Oriente Médio.