Líder iraniano faz ameaça direta a Trump: "tenha cuidado para não ser eliminado"

247 – O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, respondeu de forma contundente às ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o povo iraniano não se intimida diante da retórica de Washington. Em publicação feita nas redes sociais, Larijani dirigiu um alerta direto ao líder norte-americano, elevando o tom das tensões entre os dois países. A informação foi divulgada pela agência iraniana Tasnim News.

Ao comentar as declarações de Trump, Larijani disse que o Irã não teme ameaças e ressaltou a resistência histórica da nação iraniana. Segundo ele, o povo do país se inspira nos ensinamentos de Ashura e não se intimida diante da pressão externa. Em sua mensagem, afirmou: “Mesmo aqueles maiores do que você falharam em eliminar a nação iraniana”.

Em seguida, fez um aviso direto ao presidente norte-americano: “Tenha cuidado para não ser eliminado você mesmo!”. A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e reflete o agravamento do confronto verbal entre Teerã e Washington.

A resposta do dirigente iraniano ocorreu após uma postagem de Trump na rede Truth Social em que o presidente dos Estados Unidos ameaçou o Irã com ataques de grande escala caso Teerã tente interromper o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas energéticas mais estratégicas do mundo.

Na publicação, Trump afirmou que os Estados Unidos reagiriam com força desproporcional. Ele escreveu: “If Iran does anything that stops the flow of Oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America TWENTY TIMES HARDER than they have been hit thus far. Additionally, we will take out easily destroyable targets that will make it virtually impossible for Iran to ever be built back, as a Nation, again — Death, Fire, and Fury will reign upon them — But I hope, and pray, that it does not happen!”

A troca de ameaças ocorre em meio a uma escalada militar significativa na região. Segundo a Tasnim News, os Estados Unidos e o regime sionista iniciaram uma ampla campanha militar contra o Irã após o assassinato do líder da Revolução Islâmica, aiatolá Seyed Ali Khamenei, além de vários comandantes militares de alto escalão e civis, em 28 de fevereiro.

Ainda de acordo com a agência iraniana, os ataques envolveram bombardeios aéreos intensos contra diferentes áreas do país, atingindo alvos militares e também instalações civis, o que teria provocado vítimas e danos relevantes à infraestrutura iraniana.

Em resposta às ofensivas, as Forças Armadas do Irã passaram a realizar operações de retaliação contra posições dos Estados Unidos e de Israel em territórios ocupados e em bases militares na região. As ações incluíram o lançamento de ondas de mísseis e drones contra alvos considerados estratégicos.

A escalada de declarações e ações militares aumenta o risco de um confronto mais amplo no Oriente Médio. O Estreito de Ormuz, mencionado diretamente por Trump, é uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo, e qualquer interrupção em sua operação teria efeitos imediatos sobre o mercado energético e a estabilidade internacional.

Nesse contexto, a troca de ameaças entre Washington e Teerã evidencia o grau de deterioração das relações entre os dois países e reforça a percepção de que a crise regional pode se aprofundar ainda mais nas próximas semanas.