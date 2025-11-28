Eduardo Bolsonaro sugere que Tarcísio 'recuse candidatura' à Presidência

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a elevar o tom contra uma possível candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2026. A crítica pública ocorreu nesta sexta-feira (28), quando o parlamentar publicou uma manifestação nas redes sociais para reiterar sua oposição ao projeto eleitoral do governador.

No texto, Eduardo mencionou diretamente reportagem do UOL que trata de sua postura em relação ao apoio ao governador. A publicação destaca trechos de entrevista do deputado à coluna de Letícia Casado, na qual ele afirmou que, se Tarcísio fosse o nome da direita contra Lula, “a gente vai acabar falando, sim, de Tarcísio de Freitas”.

Apesar dessa abertura, Eduardo recorreu novamente ao discurso que vem usando ao longo do ano. Em sua postagem, escreveu: “Sempre disse que onde o PT estiver eu estarei do outro lado, que se for o Macaco Tião contra Lula eu prefiro o Macaco Tião – cito a eleição do Rio em 1988. Mas não conte comigo para esconder a pretensão de quem tiraria proveito da tortura feita contra meu pai, ou qualquer inocente”.

O parlamentar prosseguiu afirmando que “Tarcísio é o candidato que o sistema quer” e que pretende manter postura “clara e verdadeira” com seus eleitores. Em tom mais duro, afirmou ainda: “Uma pessoa de princípios, ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito apenas para beneficiá-lo numa eleição, deveria ser a primeira a recusar a candidatura – a qualquer cargo. O apego ao cargo detona com o político. Eu não compactuo com quem prende idosos e pessoas inocentes”.

A reportagem mencionada pelo deputado destaca que, embora não descarte apoiar Tarcísio, ele segue acumulando críticas ao governador. Eduardo tem repetido que o governador seria o “candidato do sistema” e que sua viabilidade eleitoral depende da força de Jair Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, o comportamento político de Tarcísio também não representa a direita. Ele afirmou que o governador “tenta navegar por mares calmos”, o que classificou como “um defeito para um político”. Reforçou ainda que “não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio é um tecnocrata de centro”.