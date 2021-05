Élcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde, pede para ser representado pela AGU na CPI da Covid

O coronel teve depoimento adiado e, com isso, tem mais tempo para também ingressar no STF pedindo o direito de permanecer em silêncio diante dos senadores edit

247 - O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Élcio Franco, segundo o jornal O Globo, pediu para que a Advocacia-Geral da União (AGU) o represente na CPI da Covid no Senado. Atualmente lotado como assessor especial da Casa Civil, Franco prestaria depoimento na quinta-feira (27). Ele pediu adiamento alegando ainda estar se recuperando da Covid-19, já que foi contaminado no último dia 3. Com isso, a oitiva foi remarcada para 8 de junho.

O coronel tem agora mais tempo para pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento, assim como fez o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina".

Mayra prestará depoimento nesta terça-feira (25).

Ainda não há um advogado definido para representar Franco, já que o pedido ainda não foi aceito. A solicitação, porém, deve sim ser atendida.

