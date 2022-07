Eleitores de Ciro Gomes são os mais "influenciáveis", diz Datafolha

Apoie o 247

247 - Eleitores do pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, são os que mais sofrem influência na hora de votar, mostram dados da pesquisa Datafolha divulgados nesta quarta-feira (6) pela Folha de S. Paulo.

Os "ciristas", como são chamados os apoiadores de Ciro, "se dizem mais influenciados por opiniões de jornalistas na hora de votar do que as pessoas que pretendem eleger seus principais concorrentes", o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Eles afirmam considerar mais os argumentos de companheiros, filhos e personalidades em redes sociais.

Entre os eleitores de Ciro Gomes, 53% se dizem um pouco ou muito influenciados por jornalistas. Para efeito de comparação, os eleitores de Lula que também se classificaram como influenciáveis por jornalista são 43% e os de Bolsonaro 35%.

"A tendência é a mesma quando se pergunta sobre companheiros (46%, contra 40% do total), filhos (40%, ante 35% no geral) e pessoas que segue nas redes sociais (38% e 35%)", destaca a reportagem.

Há a expectativa de que os eleitores ciristas possam decidir a eleição presidencial deste ano, isto porque Lula está, segundo pesquisas eleitorais, muito próximo de vencer o pleito já no primeiro turno, enterrando de vez a possibilidade de reeleição de Bolsonaro.

Diante deste cenário, apoiadores de Ciro Gomes podem optar pela prática do "voto útil", migrando do pedetista para Lula. Um exemplo é do comediante e apresentador Fabio Porchat: "se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7% e o Lula (PT) puder ganhar no primeiro turno para tirar esse animal, este verme, este câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando 'Lula lá'. Voto apertando o 13 [número do PT] 300 vezes".

O Datafolha ouviu 2.556 eleitores entre 22 e 23 de junho. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05166/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

