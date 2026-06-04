Em meio aos casos Dark Horse e TarifaFlávio, Flávio Bolsonaro fala em “guerra espiritual” na Marcha para Jesus

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, afirmou nesta quinta-feira (4), durante a Marcha para Jesus, em São Paulo, que o Brasil vive uma “guerra espiritual” e declarou que “o mal vai ser expulso do governo do Brasil”.

Diante de milhares de participantes do tradicional evento evangélico realizado no feriado de Corpus Christi, Flávio procurou associar sua presença a uma manifestação de fé e não a uma agenda eleitoral. Em discurso feito sobre um dos trios elétricos da marcha, o senador afirmou: “Vamos orar pelo nosso Brasil, essa guerra é espiritual. Maior resposta que podemos dar ao mal que vai ser expulso do governo do Brasil esse ano”.

Pouco antes da declaração, o parlamentar já havia ressaltado que sua participação no encontro tinha caráter religioso. “Não estou aqui como candidato, estou aqui como cristão”, disse.

A presença de Flávio Bolsonaro na edição deste ano da Marcha para Jesus chama atenção por ocorrer em meio à corrida eleitoral de 2026. O senador não participou das edições anteriores do evento.

Antes de subir ao trio elétrico, Flávio evitou responder perguntas relacionadas à disputa presidencial. Questionado sobre o possível impacto das tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos sobre sua candidatura, o senador afirmou que aquele não era o momento para discutir política. O tema ganhou repercussão após ele se reunir com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, dias antes do anúncio das medidas tarifárias. De acordo com a reportagem, Flávio tem sustentado que pediu ao presidente norte-americano que vetasse a taxação.

O parlamentar também não comentou especulações sobre uma possível preferência de lideranças evangélicas por uma chapa formada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ao ser perguntado sobre o assunto, limitou-se a dizer que estava no evento para orar pelo país.

Apesar das reservas em relação às entrevistas, Flávio recebeu forte apoio de parte do público presente. Após seu discurso, ele desceu do trio elétrico e caminhou entre os participantes, sendo cercado por apoiadores em busca de fotos e cumprimentos. Entre as manifestações registradas estavam pedidos como “Deixa eu ser o neto do Bolsonaro!” e “manda um beijo pro seu pai!”.

Em outro momento, ao ser questionado por um repórter sobre eventual conversa com o governador Tarcísio de Freitas, respondeu apenas: “Entrevista aqui não dá”.

O governador paulista também discursou durante a Marcha para Jesus. Em sua fala, enfatizou a importância da transformação pessoal por meio da fé. “A gente não pode se conformar em seguir padrões, a gente precisa transformar nossa vida e pensamento. Quem veio aqui buscar uma graça? São Paulo é do senhor Jesus. Coisas sobrenaturais acontecerão”, afirmou.

Além de Flávio e Tarcísio, participaram do trio elétrico principal o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça; o advogado-geral da União, Jorge Messias; os deputados André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), apontados como pré-candidatos ao Senado por São Paulo; e o deputado estadual Lucas Bove (PL).

O apóstolo Estevam Hernandes, um dos organizadores do evento, também destacou a presença das autoridades. Ao apresentar Tarcísio e Ricardo Nunes ao público, afirmou que eles eram “o governador e o prefeito da marcha” e acrescentou: “São servos de Deus”.

A Marcha para Jesus chegou à sua 34ª edição com o tema “todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor”. Segundo Hernandes, a inspiração veio de uma passagem bíblica associada à missão de evangelização: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”.