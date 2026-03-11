Em nota, IBGE reafirma integridade técnica após questionamentos do TCU

247 - A Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (11) uma nota pública reafirmando a integridade técnica da produção estatística da instituição e a confiança no trabalho realizado por seu corpo técnico. O posicionamento surge após o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), pedir o afastamento do presidente do IBGE, Marcio Pochmann. Segundo o Ministério Público, há supostas irregularidades na condução do órgão.

De acordo com o procurador, entre as medidas da atual gestão que estão sendo questionadas estão sucessivas substituições de servidores de carreira em cargos técnicos por recém-ingressos no instituto. Também é citada a tentativa de criação da Fundação IBGE+, iniciativa que tem sido alvo de críticas dentro do órgão.

No comunicado divulgado pela Diretoria de Pesquisas, o corpo técnico do instituto reafirma que a produção estatística do IBGE segue princípios metodológicos rigorosos e é conduzida por servidores de carreira altamente qualificados, que atuam com autonomia técnica. A nota ressalta ainda que o corpo técnico representa o principal patrimônio institucional.

O texto destaca que o rigor metodológico e o respeito às boas práticas das estatísticas oficiais orientam o trabalho desenvolvido no instituto. Esses princípios, segundo o comunicado, têm guiado a atuação dos profissionais do IBGE ao longo de sua trajetória institucional, que se aproxima de nove décadas.

A diretoria também afirma que qualquer questionamento sobre a independência técnica do instituto representa uma afronta ao corpo técnico da casa e deve ser rejeitado. O IBGE reforça que continuará cumprindo sua missão de retratar o Brasil por meio da produção e divulgação de informações estatísticas e geográficas.

A nota também ressalta que o instituto possui reconhecimento internacional como referência em diversas áreas da produção estatística. Além disso, mantém uma estrutura de controle interno considerada rigorosa e instâncias de representação da sociedade em sua estrutura de gestão.