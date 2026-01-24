“Em qualquer outro lugar do mundo, um governo que assassina cidadãos seria chamado de ditadura”, diz Jandira Feghali sobre Trump

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) usou as suas redes sociais para comentar a situação política e social dos Estados Unidos, questionando o silêncio de setores liberais diante da repressão e da violência contra a população.

A postagem repercute os protestos ocorridos em Minneapolis e denuncia o que a parlamentar define como um avanço do autoritarismo no país.

“Em qualquer outro lugar do mundo, um governo que se volta contra a própria população seria chamado de autoritário; qualquer regime que assassina cidadãos no meio da rua seria, sem dúvida, classificado como uma ditadura. O que falta para os formadores de opinião liberais reconhecerem que os EUA já não são mais uma democracia?”, questiona.

A deputada também destacou a reação popular diante do que chama de “terror”, ressaltando a importância da mobilização social como forma de resistência democrática. Segundo ela, os protestos em Minneapolis simbolizam essa resposta coletiva às ações do governo.

“Ainda assim, diante do terror, há resistência popular e democrática. Toda solidariedade ao povo de Minneapolis, que está em peso nas ruas contra o fascismo trumpista”, enfatiza.

A deputada também aponta a falta de coerência de analistas e da mídia hegemônica ao tratar de violações de direitos humanos em diferentes países.

“Esses formadores de opinião (mídia hegemônica) não reconhecem o genocídio em Gaza, esperar que falem um ‘á’ do ‘farol da democracia’ é acreditar em Papai Noel. Preferem uma cortina de fumaça dos EUA ‘libertando’ algum país matando os seus habitantes”, afirmou.