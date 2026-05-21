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      Empresa de Ciro Nogueira comprou imóveis de luxo enquanto recebia repasses do Banco Master

      PF aponta depósitos mensais feitos por empresa ligada ao entorno de Daniel Vorcaro e apura relação entre pagamentos e atuação do senador em favor do Master

      Empresa de Ciro Nogueira comprou imóveis de luxo enquanto recebia repasses do Banco Master (Foto: Andressa Anholete / Agência Senado / REUTERS/Amanda Perobelli / IA / Brasil 247)
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      247 - A empresa CNLF, que pertence ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), adquiriu duas mansões e apartamentos de alto padrão em São Paulo durante o período em que recebeu pagamentos investigados pela Polícia Federal (PF). Segundo a apuração, a companhia recebeu valores mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil em 2024 e 2025.

      Os recursos, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, teriam sido transferidos por meio da empresa BRGD, ligada a Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 

      Os investigadores apuram se os pagamentos estariam relacionados à atuação parlamentar de Nogueira em favor dos interesses da instituição financeira. O senador nega irregularidades. A primeira mansão citada na apuração fica no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista, e possui 878 metros quadrados. O imóvel ainda em construção teria custado R$ 30 milhões. Como parte do pagamento, a CNLF (Ciro Nogueira Lima Filho) entregou um apartamento tríplex comprado em julho de 2024.

      Outra residência foi adquirida em outubro de 2025 no condomínio Village Cidade Jardim, em São Paulo. O imóvel, de 587 metros quadrados, custou R$ 5 milhões e pertence em partes iguais à empresa do senador e ao médico Pedro de Brito, genro de Nogueira. "É uma casa que comprei para minha filha em que paguei 50% e o pai do meu genro pagou outros 50%", disse o parlamentar ao ser questionado sobre o caso. 

      A CNLF também adquiriu um apartamento de 105 metros quadrados na rua Oscar Freire, em agosto de 2024, por R$ 660 mil. Segundo o senador, o imóvel foi comprado para sua ex-mulher, Iracema Portela, que é sócia da empresa.

      Venda para offshore em paraíso fiscal

      A investigação também menciona a venda de um apartamento no Jardim Paulista por R$ 6,5 milhões para a empresa Aliqum Participações, controlada por uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A offshore se chama Tedax Partners, mas o beneficiário final não foi identificado.

      O representante legal da Aliqum é o empresário Carlos Santana, dono da Tecnobank. Segundo Nogueira, o imóvel vendido era utilizado por sua filha antes da mudança para a mansão no Village Cidade Jardim. O senador afirmou que os recursos obtidos com a negociação ajudaram na compra do tríplex posteriormente utilizado no pagamento da mansão do Jardim Europa.

      PF relaciona pagamentos à "Emenda Master"

      O relatório autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça aponta mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e Felipe Vorcaro sobre os pagamentos à empresa de Nogueira. Em uma das conversas, Felipe pergunta se deveria manter depósitos mensais de R$ 300 mil. Em outra, questiona se continuaria pagando R$ 500 mil ou reduziria o valor.

      A PF aponta ainda que os pagamentos podem estar relacionados à chamada "Emenda Master", apresentada por Nogueira em agosto de 2024. A proposta elevava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em caso de quebra bancária, medida considerada favorável ao modelo de negócios do Banco Master.

      Mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro mostram o ex-banqueiro comemorando a proposta. Segundo o relatório da PF, um executivo do banco teria elaborado o texto da emenda, celebrada por Vorcaro com a frase: "saiu exatamente como mandei".

      A proposta não avançou no Congresso após resistência do Banco Central e de parlamentares. Em vídeo divulgado no dia 12 de maio, Nogueira negou irregularidades. "Nunca recebi nenhum valor ilícito ou cometi qualquer irregularidade que seja, nesse caso ou em qualquer outro", afirmou.

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