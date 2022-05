Encontro de Elon Musk com Bolsonaro contou com presença de Luciano Hang

Apoie o 247

247 - Luciano Hang foi um dos participantes do encontro do bilionário Elon Musk com Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (20), em São Paulo.

Em suas redes, o bolsonarista postou. "Hoje vou conhecer uma pessoa muito importante. Quem você acha que é?"

Hang também ganhou destaque na mídia nesta sexta por outro motivo: Ele foi condenada nesta terça-feira (18) a pagar uma indenização de R$ 30 mil por assédio moral contra uma funcionária. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região afirma que o dono da empresa, Luciano Hang, induziu os empregados da rede a votarem em Jair Bolsonaro em vídeo publicado no ano de 2018.

"Luciano Hang dirigiu-se diretamente a seus funcionários, com vistas à induzi-los a votar em seu candidato, eis que, do contrário, suas lojas seriam fechadas e todos perderiam seus empregos, conduta essa ilegal e inadmissível, à medida que afronta a liberdade de voto e assedia moralmente seus funcionários com ameaças de demissão", escreveu a juíza Ivani Contini Bramante.

