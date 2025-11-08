Enem 2025 começa neste domingo

247 - Milhões de estudantes em todo o país se preparam para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que acontece neste domingo (9). A prova é uma das mais importantes etapas do calendário educacional brasileiro e serve como porta de entrada para universidades públicas e privadas.

A CNN Brasil destaca o que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta sobre o que é permitido e o que deve ser evitado no dia da avaliação. O objetivo é garantir tranquilidade e segurança aos participantes durante a realização do exame.

Itens obrigatórios e permitidos

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto, seja físico ou digital, como RG, CNH Digital, e-Título ou CIN Digital, acessados por aplicativos oficiais como o gov.br.

A caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente é o único instrumento aceito para preencher o cartão de respostas e a folha de redação.

Também é permitido levar água e lanches, desde que passem por vistoria do chefe de sala. As embalagens não precisam ser transparentes, mas garrafas térmicas ou digitais são proibidas.

O cartão de confirmação de inscrição, embora não obrigatório, é recomendado, pois contém informações importantes como local de prova e número de inscrição. Já quem precisar comprovar presença pode levar a declaração de comparecimento impressa a partir da Página do Participante, que deverá ser assinada pelo chefe de sala no momento da identificação.

Itens proibidos

O uso ou porte de equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, smartwatches, fones de ouvido, calculadoras e pen drives resulta na eliminação imediata do participante.

Também estão vetados óculos escuros, bonés, chapéus, gorros, viseiras, lápis, borrachas, réguas, corretivos e canetas não transparentes. Materiais de consulta — como livros, anotações ou impressos — são igualmente proibidos.

Durante a prova, todos os itens pessoais, inclusive carteiras e chaves, devem ser desligados e lacrados no envelope porta-objetos, que precisa permanecer debaixo da carteira até o fim do exame.

Atenção aos horários

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. A prova começa às 13h30 e termina às 19h no primeiro dia.