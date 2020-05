Enem abre inscrições em meio à pandemia; entidades criticam decisão

MEC ignora pressões pelo adiamento da aplicação das provas do Enem, mesmo após o registro de mais de 163,5 mil casos do novo coronavírus no Brasil e 11,2 mil mortes até este domingo (10) edit

247 - As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão abertas ainda nesta segunda-feira (11) até o dia 22 de maio, apesar da pressão de estudantes para o adiamento da realização da prova devido a pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram até este domingo (10) mais de 163,5 mil casos da Covid-19 com cerca de 11,2 mil mortes provocadas pela doença no Brasil.

O Enem deste ano oferecerá duas modalidades optativas: uma presencial, com aplicação marcada para os dias 1 e 8 de novembro, com a novidade da prova digital, que vai acontecer nos dias 22 e 29 de novembro. Os candidatos devem realizar suas inscrições no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os presidentes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Iago Montalvão e Rozane Barroso, respectivamente, concederam entrevista à TV 247 para falar sobre a campanha “#AdiaEnem, que pede o adiamento do exame

“O adiamento do Enem é fundamental para garantir que seja um processo justo para os estudantes”, afirmou Razane Barroso, presidenta da UBES, criticando a decisão do MEC de manter o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em meio à pandemia do coronavírus. "Total falta de sensibilidade e humanidade", acrescentou Iago Montalvão, da UNE

