Eneva vê oportunidades de crescimento pós-leilão, diz CEO

SÃO PAULO, 19 Mar (Reuters) - A Eneva considera que o leilão de capacidade desta semana não esgotou suas oportunidades de crescimento, mas sim abriu caminho para uma "nova onda de expansão", disse o CEO da companhia, Lino Cançado, nesta quinta-feira.

Em teleconferência para comentar os resultados do leilão para a empresa, o executivo destacou que o Brasil continuará precisando de mais capacidade firme para o sistema elétrico no longo prazo.

"Enquanto o leilão de ontem garantiu uma parcela importante de capacidade para o sistema, ainda falta potência para fechar a conta do sistema até o final do ano de 2035 e nos anos que se seguirão. Mais do que nunca, a Eneva está preparada para endereçar essas necessidades de forma competitiva", disse.

O executivo destacou que, além dos projetos contratados na véspera, a Eneva tem um "pipeline robusto" de térmicas, além de campanhas exploratórias de gás nas bacias do Amazonas e do Paraná.

Com relação aos investimentos nos empreendimentos conquistados no leilão, cerca de R$1,4 bilhão dos R$18,2 bilhões totais já foram executados, por exemplo com a reserva antecipada das turbinas das termelétricas, apontou o diretor financeiro, Marcelo Habibe.

Sobre a financiabilidade do novo ciclo de aportes, Habibe afirmou que a companhia está "tranquila", contando com "fluxo de caixa robusto, espaço no balanço" e futuras captações para fazer frente às necessidades de desembolsos para os projetos.