“Entreguismo e subserviência”, diz Uallace Moreira sobre discurso de Flávio Bolsonaro

247 - O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério da Indústria e Comércio (MDIC) e secretário-executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), Uallace Moreira, criticou o discurso do senador Flávio Bolsonaro.

Na publicação, Moreira afirma que o discurso do senador sintetiza o que ele entende como características centrais do bolsonarismo, destacando a ausência de um projeto nacional voltado à soberania.

“Um resumo do que é o bolsonarismo: entreguismo e subserviência O discurso do Senador Flávio Bolsonaro é uma síntese perfeita do que é o bolsonarismo.. Entreguismo e subserviência completa, abdicando de um projeto de soberania nacional”, escreveu.

O secretário também criticou o que considera uma postura de desvalorização dos interesses estratégicos do país, especialmente no que diz respeito aos recursos naturais e à autonomia econômica.

“O bolsonarismo ignora o Brasil como nação, com um projeto de entrega das riquezas do país, como os minerais estratégicos. Não apenas dos minerais, mas de tudo que representa soberania”, acrescentou.

Ainda na publicação, Moreira relembrou episódios envolvendo a indústria nacional e citou o caso da Embraer como exemplo do que considera uma política de entrega de ativos estratégicos.

“Lembrem de como o bolsonarismo tentou entregar a Embraer”, resgatou.

Um resumo do que é o bolsonarismo: entreguismo e subserviência



O discurso do Senador Flávio Bolsonaro é uma síntese perfeita do que é o bolsonarismo..



Entreguismo e subserviência completa, abdicando de um projeto de soberania nacional.



O Bolsonarismo ignora o Brasil como… pic.twitter.com/MRTSWXuQEE March 29, 2026



