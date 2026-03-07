Uallace Moreira: mercado interno pode impulsionar economia brasileira em cenário de guerra no Oriente Médio

247 - O fortalecimento do mercado interno pode se tornar o principal motor da economia brasileira diante das incertezas globais provocadas pela guerra no Oriente Médio. A avaliação é do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Uallace Moreira, que defende políticas públicas voltadas ao estímulo da indústria, do consumo e do investimento produtivo. As declarações foram feitas em entrevista publicada pela Folha de São Paulo.

Economista e professor da Unicamp, Moreira afirma que, diante de um cenário internacional turbulento e de juros elevados no Brasil, o fortalecimento da indústria e do mercado doméstico torna-se uma estratégia central para sustentar o crescimento econômico. Segundo ele, políticas de incentivo à produção e à demanda interna podem compensar eventuais choques externos e manter o dinamismo da economia brasileira.

Indústria como base de resistência econômica

Para o secretário, o desenvolvimento industrial é fundamental para garantir maior resiliência econômica diante de crises globais. Ele avalia que o setor produtivo brasileiro tem demonstrado capacidade de adaptação mesmo em condições adversas. “Sobreviver às insanidades da política e às guerras exige, no mundo atual, fortalecimento da indústria”, afirmou.

Moreira acrescentou que a indústria brasileira enfrenta desafios estruturais, entre eles a manutenção de taxas de juros elevadas, que dificultam a expansão do investimento produtivo.

Em uma reflexão sobre o impacto da política monetária no setor, o secretário relatou uma observação feita durante encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). “A indústria brasileira é a mais resiliente do mundo. Nunca vi algo parecido. Sobreviver à insanidade da política de juros deste país, nenhuma outra indústria no mundo sobreviveria”, relatou.

Mercado interno como alternativa diante de turbulências globais

Moreira defende que, em momentos de instabilidade internacional, a economia brasileira pode recorrer à expansão da demanda doméstica para manter o crescimento.

“Diante desse cenário interno favorável, acho que a grande saída para a economia brasileira é o mercado interno”, afirmou. Segundo ele, fatores como safra agrícola recorde e câmbio equilibrado criaram condições mais favoráveis para estimular o consumo e o investimento no país.

Na avaliação do secretário, políticas industriais e programas governamentais voltados à modernização produtiva podem ampliar a capacidade de crescimento. Entre as iniciativas citadas está o programa Nova Indústria Brasil, lançado pelo governo federal para incentivar inovação, investimentos e reindustrialização.

Críticas à política de juros

Moreira também criticou a manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado por um período prolongado. Para ele, a política monetária acabou sendo mantida de forma excessivamente restritiva mesmo quando alguns fatores pressionando a inflação começaram a se dissipar. “Houve um erro de condução da política monetária ao prolongar uma taxa de juros de 15%”, afirmou.

Segundo o secretário, quando condições como safra agrícola robusta e estabilidade cambial passaram a aliviar as pressões inflacionárias, já existiriam sinais de que seria possível flexibilizar a política monetária.

Política industrial e regulação do comércio

Durante a entrevista, Moreira também comentou medidas recentes relacionadas à política comercial. Questionado sobre a elevação de impostos de importação para alguns produtos, ele afirmou que o objetivo não é aumentar a arrecadação, mas regular o mercado. “Tudo, na importação, antes de tudo, não é arrecadatório, é regulatório”, disse.

Para o secretário, a política industrial deve buscar fortalecer a competitividade da indústria brasileira, estimulando investimentos em inovação, tecnologia e modernização produtiva.

Produtividade e investimentos

Outro ponto destacado por Moreira é o desafio da produtividade na indústria brasileira. Segundo ele, a retomada do crescimento sustentável depende de investimentos contínuos em equipamentos, inovação e modernização do parque produtivo.

Na avaliação do economista, ampliar a capacidade produtiva e reduzir gargalos estruturais será decisivo para que o país aproveite melhor oportunidades de crescimento, especialmente em um contexto internacional marcado por conflitos geopolíticos e instabilidade econômica.