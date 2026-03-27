Uallace Moreira exalta BNDES e diz que, se dependesse de Tarcísio, trens do metrô de São Paulo seriam importados

247 - O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Uallace Moreira, destacou nesta sexta-feira (27) o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no financiamento da expansão do metrô de São Paulo e defendeu a política de conteúdo local adotada pelo governo federal.

Segundo postagem de Uallace Moreira, o financiamento de R$ 5,6 bilhões destinado à ampliação da linha 2 do metrô paulista está vinculado à exigência de produção nacional. “Quem financia a expansão do metrô de São Paulo? O BNDES! O BNDES financiou R$ 5,6 bilhões para a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. E isso com conteúdo local, com a CRRC tendo que fabricar o metrô no Brasil. Graças à política de conteúdo local da Nova Indústria Brasil (NIB), do presidente Lula e Geraldo Alckmin, e à política do BNDES, São Paulo terá mais metrô, com fabricação no Brasil. Se dependesse do governo de São Paulo, o metrô seria importado”, afirmou.

Quem financia a expansão do metrô de São Paulo?



O BNDES!!



O BNDES financiou R$ 5,6 bilhões para a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo.



E isso com conteúdo local, com a CRRC tendo que fabricar o metrô no Brasil.



Graças à política de conteúdo local da Nova Indústria… pic.twitter.com/vENHf1Fnia — Uallace Moreira (@moreira_uallace) March 27, 2026

A declaração ocorre após agenda realizada na quarta-feira (25), quando o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, acompanhou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à nova fábrica de trens da empresa chinesa CRRC, instalada em Araraquara, no interior de São Paulo. O evento foi marcado por anúncios de investimentos e pela defesa da reindustrialização do país.

Durante a visita, foram assinados contratos de financiamento do BNDES que somam R$ 5,6 bilhões, destinados a projetos de mobilidade urbana no estado. A instalação da unidade da CRRC no Brasil também foi consolidada como parte dos novos investimentos industriais.

Na ocasião, Mercadante ressaltou a ampliação dos aportes do banco em São Paulo nos últimos três anos, comparando com o período anterior. “Em São Paulo, no governo anterior, em quatro anos, o BNDES financiou, aprovou R$ 65,6 bilhões. Em três anos, seu governo já fez R$ 152,6 bilhões. É mais que o dobro em três anos do que tudo que foi feito no passado”, declarou.

Os investimentos, segundo o governo federal, estão alinhados à estratégia de fortalecimento da indústria nacional e à ampliação da infraestrutura urbana, com foco na geração de empregos e no desenvolvimento tecnológico no país.