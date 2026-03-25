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      BNDES assina R$ 5,6 bilhões para obras do trem São Paulo-Campinas e Linha 2 do Metrô

      Contratos firmados em Araraquara incluem expansão da Linha 2 e TIC Eixo Norte, com investimentos do Novo PAC e geração de milhares de empregos

      BNDES assina R$ 5,6 bilhões para obras do trem São Paulo-Campinas e Linha 2 do Metrô (Foto: Paulo Preto/BNDES )

      247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assinou nesta quarta-feira (25), em Araraquara (SP), contratos de financiamento que somam R$ 5,6 bilhões com o Governo do Estado de São Paulo. Os recursos serão destinados à implantação do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC Eixo Norte) e à expansão da Linha 2 do Metrô paulista. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo próprio BNDES.

      Do total anunciado, R$ 3,2 bilhões correspondem à segunda tranche do financiamento do TIC Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, enquanto R$ 2,4 bilhões serão destinados à ampliação da Linha 2 (Verde) do metrô. Os projetos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com financiamento total aprovado de R$ 10 bilhões pelo banco.

      O plano de investimentos em mobilidade urbana foi aprovado pelo BNDES em setembro de 2023 e inclui, além da implantação do trem intercidades, a aquisição de 44 trens para a Linha 2 do metrô. Desse montante, R$ 6,4 bilhões são voltados ao TIC Eixo Norte e R$ 3,6 bilhões à compra dos trens, que serão produzidos pela empresa CRRC Sifang em Araraquara, com entregas previstas a partir de maio de 2027.

      Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou o papel estratégico do banco de fomento no desenvolvimento econômico do país. “O BNDES é um dos bancos de desenvolvimento mais importantes no mundo. No nosso governo, colocamos o BNDES para trabalhar e é por isso que emprestamos quatro vezes mais daquilo que eles emprestavam para o desenvolvimento na gestão anterior. Se não fosse o BNDES, não tinha a Nova Indústria Brasil (NIB), não tinham muitos projetos de desenvolvimento em que é preciso financiamento. É necessário emprestar para construir um ativo produtivo que vai dar rentabilidade para o Brasil”, afirmou.

      Já Mercadante ressaltou o crescimento expressivo das aprovações de crédito no estado de São Paulo. “Em quatro anos do governo anterior, o BNDES aprovou R$ 65,6 bilhões de reais. Em 3 anos, o governo Lula já fez R$ 152,6 bilhões. É mais do que o dobro em três anos de tudo que foi feito no governo passado. Na indústria a diferença é ainda maior, mais de três vezes: em quatro anos, o BNDES financiou R$ 18,8 bilhões. Nós já financiamos R$ 71,7 bilhões para a indústria de São Paulo. Isso faz parte da Nova Indústria Brasil (NIB), política coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que ajuda a impulsionar toda a estratégia de reindustrialização do país”, declarou.

      No caso da Linha 2 do metrô, o contrato de R$ 2,4 bilhões viabiliza a expansão de 8,3 quilômetros entre as estações Vila Prudente e Penha, com a construção de oito novas estações. A ampliação deverá beneficiar cerca de 320 mil passageiros por dia útil, ampliando a capacidade do sistema de transporte na capital paulista.

      A nova estação Penha permitirá integração com a Linha 3-Vermelha do metrô e com a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A conexão também impactará o chamado Expresso Leste, criando uma nova parada entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé e facilitando o deslocamento de passageiros vindos de cidades como Suzano e Mogi das Cruzes com destino à Avenida Paulista. O projeto tem previsão de gerar cerca de 7 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos.

      O TIC Eixo Norte, por sua vez, será um trem de média velocidade com trajeto de 101 quilômetros entre São Paulo e Campinas. O projeto inclui ainda um serviço parador entre Jundiaí e Campinas, além da operação metropolitana no trecho entre Barra Funda e Jundiaí, atualmente atendido pela Linha 7-Rubi.

      Durante o evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin também enfatizou a política de estímulo à produção nacional. “O que é importado, que não é fabricado aqui, é tarifado. Agora, o BNDES financia e exige conteúdo nacional. Então, a fábrica se instala aqui no Brasil para fabricar os trens aqui. E o Governo Federal não está só financiando, está cedendo área sem nenhuma despesa de desapropriação e financiando a construção desses moderníssimos trens”, afirmou.

      Além dos contratos de financiamento, foi assinada a portaria que autoriza o uso de recursos do FGTS pela concessionária TIC Trens S.A., responsável pela implantação do trem intercidades, consolidando mais uma etapa do projeto de mobilidade ferroviária no estado de São Paulo.

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