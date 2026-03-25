Mercadante destaca expansão do BNDES em São Paulo durante governo Lula: "investimos mais que o dobro"

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que os investimentos da instituição em São Paulo registraram forte expansão nos últimos três anos, superando com ampla margem os valores liberados na gestão anterior.

Segundo Mercadante, o volume de financiamentos aprovados no estado mais que dobrou no período recente, indicando uma mudança no ritmo de atuação do banco. “Em São Paulo, no governo anterior, em quatro anos, o BNDES financiou, aprovou R$ 65,6 bilhões. Em três anos, seu governo já fez R$ 152,6 bilhões. É mais que o dobro em três anos do que tudo que foi feito no passado”, declarou.

Expansão do crédito no principal estado do país

Os números apresentados evidenciam a concentração de investimentos no maior polo econômico do Brasil, com impacto direto em setores produtivos e projetos de infraestrutura. A elevação do volume de crédito indica uma estratégia de ampliação do financiamento voltado à atividade econômica.

Mercadante também relacionou o aumento dos investimentos à retomada do papel do BNDES no financiamento do desenvolvimento nacional. “O senhor [presidente Lula] falou, 'quero o BNDES de volta, quero o BNDES investindo, ajudando a industrializar o Brasil'. E nós estamos entregando, depois de três anos, um bilhão de reais de crédito que nós estamos gerando por dia no BNDES. Um bilhão de reais na economia brasileira”, afirmou.

INVESTIMENTOS EM SÃO PAULO | "Em São Paulo, no governo anterior, em quatro anos, o BNDES financiou, aprovou R$ 65,6 bilhões. Em três anos, seu governo já fez R$ 152,6 bilhões. É mais que o dobro em três anos do que tudo que foi feito no passado", disse Mercadante, do @bndes. pic.twitter.com/zdnwENLPa3 — CanalGov (@canalgov) March 25, 2026

Recuperação institucional e desempenho

Além do avanço nos investimentos, o presidente do banco destacou a recuperação da instituição em termos de ativos e desempenho financeiro. “Os ativos do banco, presidente, que estavam minguando, que havia um processo de degradação da instituição, está chegando a um trilhão de reais”, disse.

Ele acrescentou ainda que o banco mantém indicadores positivos em relação ao sistema financeiro. “E o banco não só aumentou os ativos, desembolsa um bilhão, como é o banco com a menor inadimplência de todo o sistema financeiro brasileiro e com o segundo melhor resultado”, completou.