Erika Hilton defende renúncia de Flávio Bolsonaro

247 - A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) rechaçou as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para explicar a troca de mensagens dele com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Na postagem nas redes sociais, em tom irônico, Erika Hilton afirmou que o senador “parece confuso”, além de fazer referência ao funcionamento do Senado e às responsabilidades do cargo público.

“Vi que você parece confuso, e quero te ajudar a raciocinar. Então, sabe aquele prédio que você vai toda semana falar asneira? Aquele é o Senado. Você trabalha lá, como senador, e um senador precisa se justificar se ele pedir 134 milhões para um mafioso que sumiu com o dinheiro de aposentados e causou um rombo de 47 BILHÕES pro país”, escreveu.

Erika Hilton também afirmou que o mandato parlamentar implica responsabilidades públicas e sugeriu, em tom crítico, a possibilidade de renúncia caso o senador não queira prestar esclarecimentos sobre suas ações.

“Não sei se seu papai te avisou na época da campanha, mas o cargo para o qual você foi eleito é público, político e cheio de responsabilidades. Se você fosse um cidadão comum, aí, realmente, você só deveria explicações à Justiça. Mas, caso você queira ter essa liberdade de um cidadão comum, eu também posso te ajudar. É um procedimento super simples chamado "renúncia"”, advertiu.

Na sequência, a deputada ainda incluiu um modelo de carta de renúncia direcionada ao senador, em que menciona supostos caminhos profissionais futuros.

“Eu, Flávio Nantes Bolsonaro, brasileiro nato, venho, por meio deste, renunciar ao cargo de senador para o qual fui eleito pelo estado do Rio de Janeiro no ano de 2018 e que assumi em 1° de fevereiro de 2019. Renuncio de livre e espontânea vontade para seguir meu sonho de trabalhar com cinema, contabilidade criativa, interlocução com banqueiros mafiosos e toda a sorte de atividades que podem vir a ser classificadas como "criminosas" pela justiça”, escreveu.