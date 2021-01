Ernesto Araújo insinua fraude na eleição dos Estados Unidos e isola ainda mais o Brasil

Numa sequência de tweets, o chanceler brasileiro minimizou a invasão do Capitólio dos EUA por extremistas estimulados por Donald Trump e disse que "o direito do povo de exigir o bom funcionamento de suas instituições é sagrado" edit

247 - O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, minimizou nesta quinta-feira (7) a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por extremistas ligados ao presidente Donald Trump, que tentaram impedir que o Congresso declarasse o democrata Joe Biden como presidente.

Numa sequência de tweets, o chanceler brasileiro insinuou fraude nas eleições presidenciais norte-americanas, e pôs em dúvida a democracia como sistema de governo de um país.

"O direito do povo de exigir o bom funcionamento de suas instituições é sagrado. Que os fatos de ontem em Washington não sirvam de pretexto, nos EUA ou em qualquer país, para colocar qualquer instituição acima do escrutínio popular", escreveu Araújo.

Último aliado de Donald Trump, Jair Bolsonaro não condenou o ataque às instituições dos Estados Unidos, ao contrário da grande maioria dos líderes mundiais.

Em vídeo divulgado por um canal bolsonarista nesta quinta-feira (7), Bolsonaro voltou a espalhar a fake news de que a eleição presidencial dos Estados Unidos teria sido fraudada e afirmou que a invasão do Congresso em Washington aconteceu devido a uma “falta de confiança no voto”. Segundo ele, a situação poderá acontecer também no Brasil “se tivermos o voto eletrônico” em 2022. “Vai ser a mesma coisa”, disse.

Leia a sequência de tweets de Ernesto Araújo:

-Há que lamentar e condenar a invasão da sede do Congresso ocorrida nos EUA ontem.



-Há que investigar se houve participação de elementos infiltrados na invasão



-Há que deplorar e investigar a morte de 4 pessoas incluindo uma manifestante atingida por um tiro dentro do Congresso — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

- Há que reconhecer que grande parte do povo americano se sente agredida e traída por sua classe política e desconfia do processo eleitoral. January 7, 2021

- Há que distinguir “processo eleitoral” e “democracia”. Duvidar da idoneidade de um processo eleitoral NÃO significa rejeitar a democracia. Ao contrário, uma democracia saudável requer, como condição essencial, a confiança da população na idoneidade do processo eleitoral. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

- Há que parar de chamar “fascistas” a cidadãos de bem quando se manifestam contra elementos do sistema político ou integrantes das instituições. Deslegitimar o povo na rua e nas redes só serve para manter estruturas de poder não democráticas e seus circuitos de interesse. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

- Há que perguntar, a propósito, por que razão a crítica a autoridades do Executivo deve considerar-se algo normal, mas a crítica a integrantes do Legislativo ou do Judiciário é enquadrada como atentado contra a democracia. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

- Nada justifica uma invasão como a ocorrida ontem. Mas ao mesmo tempo nada justifica, numa democracia, o desrespeito ao povo por parte das instituições ou daqueles que as controlam. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

- O direito do povo de exigir o bom funcionamento de suas instituições é sagrado. Que os fatos de ontem em Washington não sirvam de pretexto, nos EUA ou em qualquer país, para colocar qualquer instituição acima do escrutínio popular. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

