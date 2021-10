Espiã de Allan dos Santos no STF disse que Alexandre de Moraes tem 'personalidade sádica'

Apoie o 247

247 - A informante do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, Tatiana Garcia Bressan, fez série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais.

Em um post do dia 3 de setembro, a ex-estagiária compartilhou vídeo de Moraes e escreveu que o magistrado tem "personalidade sádica", como mostra a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo. No dia 15 de agosto, a estagiária postou vídeo que dizia que Moraes "fez lobby no STF para livrar desembargador" e escreveu a seguinte legenda: "PutaquepaRIUUUU mil vezes. Minha nossa!".

Ela também esteve ativa nas redes durante as manifestações a favor do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro. Tatiana compartilhou foto de cartaz que tinha a frase "saindo daqui, nós vamos para um bar falar mal do Alexandre de Moraes". "Também vou kkkkk", escreveu Tatiana.

Documento da Polícia Federal traz diálogos entre o blogueiro e Tatiana Garcia Bressan. Ela estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019, antes da abertura dos inquéritos contra Allan, em março daquele ano. As conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020, quando ela já não estagiava mais no STF.

Nesta quarta-feira (6), o ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que colha o depoimento de Tatiana Garcia Bressan sobre os diálogos com o blogueiro acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual que propaga fake news nas redes sociais.

