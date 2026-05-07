Esposa de Thiago Ávila relata preocupação com greve de fome

247 - A esposa do ativista Thiago Ávila, Lara Souza, afirmou que a defesa acompanha com preocupação o estado de saúde dele após uma semana de greve de fome e manutenção em cela solitária. O brasileiro foi preso na semana passada por forças israelenses durante a participação em uma flotilha de solidariedade à Faixa de Gaza. O relato feito pela mulher do militante foi obtido pelo jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247.

O ativista segue detido ao lado do ativista espanhol-palestino Saif Abu Keshek. Os dois foram presos nas proximidades da costa da ilha grega de Creta, em uma missão marítima organizada para prestar solidariedade ao território palestino.

Lara Souza relatou que a defesa teve recurso negado e só poderá ver Thiago no domingo, dia marcado para nova audiência. “O recurso foi negado. Advogada só pode ver no dia da audiência no domingo. Está preocupado com a questão da saúde, a greve de fome. Disse que ele está mentalmente forte, mas uma semana de greve tem efeitos no corpo. Ele continua em cela solitária”, disse.

A situação do ativista amplia a mobilização em torno de sua libertação e da de Saif Abu Keshek. As prisões ocorreram em meio à ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, onde ocorre um genocídio contra palestinos.

A manutenção de Thiago em cela solitária e a greve de fome reforçam a apreensão de familiares, advogados e apoiadores, que acompanham os desdobramentos do caso até a próxima audiência.