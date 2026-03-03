"Esse é o nosso míssil", diz Lula ao exibir medicamento em visita a fábrica em São Paulo

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve nesta terça-feira (3) em uma fábrica de medicamentos no interior de São Paulo, acompanhado dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha (PT); da Fazenda, Fernando Haddad (PT); e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB). Durante a visita, Lula exibiu a caixa de um medicamento de alto custo utilizado no tratamento da doença de Crohn e declarou, sem fazer referência direta ao conflito no Oriente Médio, que "esse é nosso míssil". As informações são da CNN Brasil.

"Se você ligar a televisão de noite, está falando de guerra. Se você ligar a televisão de manhã, está falando de morte, de drone, de mísseis, de invasão e aqui nós estamos falando de salvar vidas. Isso aqui é o nosso míssil, não o míssil para matar, o míssil para salvar", afirmou Lula, destacando a importância do medicamento no atendimento aos pacientes. O presidente enfatizou que, no Brasil, o foco é "salvar vidas", e não matar.

Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente reforçou que o Sistema Único de Saúde (SUS) garante acesso gratuito ao tratamento para todos os cidadãos. "O que vale é a decência e a respeitabilidade a 215 milhões de brasileiros, de homens e mulheres que têm direito a ter um tratamento digno e respeitoso", concluiu.