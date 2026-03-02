Lula vai defender diálogo entre EUA e Irã e pode se oferecer como mediador do conflito no Oriente Médio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve adotar uma postura de cautela diante da recente escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A orientação, segundo a revista Veja, é priorizar o diálogo como caminho para conter o avanço do conflito no Oriente Médio. Aliados do presidente avaliam que ele não deverá dirigir críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concentrando esforços na defesa de negociações diretas entre Washington e Teerã. A estratégia do Palácio do Planalto é reforçar a necessidade de pacificação e evitar o agravamento da crise.

Escalada militar no Oriente Médio

No último sábado (28), Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã. Em resposta, o governo iraniano lançou mísseis contra Israel e atingiu bases estadunidenses instaladas no Oriente Médio, ampliando o clima de tensão na região.

Os desdobramentos elevaram o nível de alerta internacional e mobilizaram lideranças políticas em diversos países. O cenário é considerado sensível, com risco de novos confrontos.

Planalto acompanha tensão internacional

Após os ataques, Lula passou a monitorar de perto a situação. O presidente conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e deve dialogar ao longo da semana com diplomatas brasileiros que atuam no Irã, a fim de obter informações atualizadas sobre o contexto local e eventuais impactos. O governo brasileiro mantém atenção permanente aos desdobramentos da crise e trabalha com a perspectiva de reforçar a via diplomática.

Possível encontro com Donald Trump

Ainda conforme a reportagem, Lula pode aproveitar um eventual encontro com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, previsto para os próximos dias, para defender a interrupção do conflito. Há também a possibilidade de o presidente brasileiro se colocar à disposição para mediar a situação, caso haja abertura das partes envolvidas.