Estátua da Havan cai durante temporal com ventos fortes no RS

247 - Uma réplica da Estátua da Liberdade instalada em uma loja da Havan desabou na segunda-feira (15) em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em meio a um temporal marcado por ventos intensos. A queda ocorreu no momento em que a região estava sob alerta vermelho para tempestades, com previsão de rajadas que poderiam alcançar 90 km/h, segundo a Defesa Civil.

A estrutura atingida tinha 24 metros de altura e fazia parte do conjunto da fachada da megaloja. No instante do incidente, o estacionamento estava quase vazio, o que evitou feridos.

Em nota enviada à imprensa, a Havan afirmou que a área foi imediatamente isolada após o desabamento e que os procedimentos de segurança foram acionados. A empresa detalhou as dimensões da instalação e o alcance do dano: “A Estátua da Liberdade tem 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura.”

A companhia também ressaltou que todas as suas réplicas contam com documentação técnica regular. “A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.” De acordo com a empresa, equipes internas devem iniciar, nas horas seguintes, a retirada do material que caiu.

Ainda conforme o comunicado, será feita uma avaliação técnica para identificar as causas do incidente e definir os próximos passos. “A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas.”