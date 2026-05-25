Ex-assessora de Mário Frias relata devolução de 76% dos valores recebidos durante atuação na Câmara

247 - A ex-assessora do deputado federal Mário Frias (PL-SP), Gardênia Morais, afirmou ter devolvido 76% dos valores que recebeu enquanto trabalhou na Câmara dos Deputados para custear despesas relacionadas ao parlamentar, familiares dele e integrantes do gabinete. Segundo o jornal O Globo, o montante transferido chegou a R$ 180,1 mil e incluiu pagamentos via Pix, empréstimos consignados e quitação de boletos. Procurado, Frias não se manifestou sobre o caso.

O PSOL acionou o Conselho de Ética da Câmara para pedir investigação sobre suspeita de "rachadinha". De acordo com Gardênia, ela realizou cinco empréstimos consignados que somaram R$ 174.886. Desse total, apenas R$ 35 mil teriam sido usados para despesas pessoais. O restante, equivalente a R$ 139.886, teria sido destinado ao pagamento de dívidas da campanha eleitoral de 2022, a pedido do deputado e do então chefe de gabinete.

A ex-assessora também relatou transferências que totalizaram R$ 40,9 mil para a mãe de Frias, o ex-chefe de gabinete, a ex-mulher do parlamentar e uma parente do antigo assessor. Ainda segundo os registros, uma fatura de cartão de crédito da esposa de Frias, no valor de R$ 4.832, foi quitada com recursos da conta bancária de Gardênia.

Entre fevereiro de 2023 e junho de 2024, Gardênia recebeu R$ 236.686,83 líquidos em salários, auxílios e indenizações como servidora do gabinete, conforme levantamento feito com base em dados da Câmara dos Deputados. O valor repassado por ela corresponde a 76% do total recebido no período.

A ex-assessora afirmou que o parlamentar tinha conhecimento dos repasses. "O deputado estava ciente de todas as devoluções. Foi um combinado inicial. O deputado sempre participa. Depois, as tratativas do dia a dia ocorriam com o (ex) chefe de gabinete, braço direito do deputado", declarou.

Segundo a apuração, Gardênia recebeu sucessivos aumentos salariais ao longo da passagem pelo gabinete. Nomeada secretária parlamentar em fevereiro de 2023, ela começou recebendo cerca de R$ 10,3 mil entre salários e benefícios. Em aproximadamente 15 meses, teve ao menos cinco reajustes e chegou a receber R$ 26,6 mil em abril de 2024, considerando salários, auxílios e verbas indenizatórias.