Ex-colega de Bolsonaro no Exército, pai de Mauro Cid está "muito irritado" com abandono do filho

A interlocutores, Mauro Cesar Cid teria dito que não admitirá que seu filho seja deixado para trás. Ele chegou a ir ao QG do Exército em Brasília para conversar sobre a situação edit

Apoie o 247

Google News

247 - O general Mauro Cesar Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid Barbosa - o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) - está "muito irritado" com o abandono de seu filho pelo ex-presidente e seu entorno, informa o colunista Lauro Jardim no jornal O Globo.

Mauro Cesar Cid foi colega de turma de Bolsonaro na Escola de formação de oficiais do Exército. A interlocutores, ele teria dito que não admitirá que seu filho seja deixado para trás e, inclusive, chegou a ir ao QG do Exército em Brasília, na semana passada, para conversar sobre a situação do filho.

>>> Bolsonaristas temem que esposa de Mauro Cid 'exploda' e leve o militar a delatar Bolsonaro na prisão

Os colegas de Exército do general afirmam que seu estado de espírito é de "irritação, muita irritação."

Mauro Cid Barbosa foi preso preventivamente no âmbito da Operação Venire, deflagrada na quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF), que teve Jair Bolsonaro como um dos alvos centrais. No entanto, a defesa de Bolsonaro quer que o tenente-coronel assuma sozinho a culpa pelo crime de ter adulterado certificados de imunização e desvincule o ex-presidente do episódio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.