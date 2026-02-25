Ex-senador Fernando Bezerra e filho são alvos de operação da PF contra desvio de emendas

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Vassalos, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em cinco unidades da federação, no âmbito de apuração que envolve contratos públicos e suspeitas de fraudes em licitações.

A ação tem como alvos o deputado federal Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE) e seu pai, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, que ocupou o cargo de ministro no governo Dilma Rousseff (PT) e foi líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado.

De acordo com a investigação, uma das empresas sob análise é a Liga Engenharia, ligada a um familiar de Fernando Bezerra Coelho. A Polícia Federal apura indícios de direcionamento de processos licitatórios na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e em prefeituras, cujos certames teriam sido vencidos pela empresa investigada.

Conforme os dados levantados, parte dos valores obtidos nos contratos teria sido utilizada para pagamento de propina. A Liga Engenharia recebeu aproximadamente R$ 74 milhões em emendas do relator — mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto — entre 2019 e 2024, segundo registros do Portal da Transparência.

A corporação informou que a apuração envolve suspeitas de frustração do caráter competitivo das licitações, fraude em processos licitatórios, além de possíveis crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo, Goiás e Bahia.

Em nota, a Polícia Federal detalhou o escopo da investigação: “A investigação aponta para existência de uma organização composta por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, por meio do direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio”.