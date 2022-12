Exército tem sido tolerante sobre acampamentos golpistas, diz Lindbergh Farias

Apoie o 247

Com informações do repórter do 247 Marcelo Auler, de Brasília - O ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ), em entrevista coletiva a jornalistas em Brasília nesta segunda-feira (26), afirmou que o comando militar está tendo uma atitude "muito tolerante" com os acampamentos bolsonaristas em frente a quarteis e as ameaças de terrorismo golpista que vêm aumentando nos últimos dias .

>> "Há gente poderosa financiando", afirma Dino sobre tentativa de atentado terrorista em Brasília

No entanto, apesar da tensão crescente, Lindbergh rechaçou que a base de militantes do PT esteja com medo de ir à capital federal para a posse de Lula em 1 de janeiro : "Nossos militantes não estão com medo, sendo muito franco. A turma está vindo para cá celebrar. Há muito tempo as pessoas estão programando de vir para cá, então nossa militância não vai deixar de vir."

O ex-senador reconheceu que a atitude permissiva dos militares quanto aos manifestantes golpistas "preocupa" o entorno de Lula e ressaltou que medidas têm que ser tomadas antes do dia 31: "existe por parte do comando militar nesse tempo todo uma atitude muito tolerante. Aquela é uma área deles. Então eu espero que os atuais comandantes tomem uma atitude antes do dia 31. Acho que esse é o pedido, isso tranquilizaria muito o evento da posse do presidente Lula."

