Exportações de carne bovina batem recorde e receita dispara em 2025

247 - O Brasil alcançou em 2025 o maior resultado de sua história nas exportações de carne bovina, com crescimento expressivo tanto no volume embarcado quanto na receita obtida. Ao longo do ano, os embarques somaram 3,5 milhões de toneladas, alta de 20,9% em relação a 2024, enquanto o faturamento chegou a US$ 18,03 bilhões, avanço de 40,1%.

A carne bovina in natura respondeu pela maior parcela das vendas externas. Foram exportadas 3,09 milhões de toneladas dessa categoria, crescimento de 21,4% na comparação anual, com geração de US$ 16,61 bilhões em receita. Considerando todas as categorias — incluindo produtos industrializados, miúdos, tripas, gorduras e carnes salgadas —, o Brasil exportou carne bovina para mais de 170 países ao longo de 2025.

A China manteve-se como o principal destino da carne bovina brasileira, concentrando 48% do volume total exportado. O país asiático importou 1,68 milhão de toneladas no ano, com faturamento de US$ 8,90 bilhões. Os Estados Unidos ocuparam a segunda posição, com compras de 271,8 mil toneladas e receita de US$ 1,64 bilhão.

Na sequência aparecem o Chile, com 136,3 mil toneladas e US$ 754,5 milhões; a União Europeia, com 128,9 mil toneladas e US$ 1,06 bilhão; a Rússia, com 126,4 mil toneladas e US$ 537,1 milhões; e o México, com 118,0 mil toneladas e US$ 645,4 milhões.

Em relação a 2024, houve aumento do volume exportado para a maior parte dos principais mercados. As vendas para a China cresceram 22,8%, enquanto os embarques destinados aos Estados Unidos avançaram 18,3%. A União Europeia registrou expansão de 132,8%, e o Chile, de 29,8%. Também se destacaram os aumentos para Argélia, com alta de 292,6%, Egito, com 222,5%, e Emirados Árabes Unidos, com 176,1%.

O presidente da Abiec, Roberto Perosa, avaliou que os resultados refletem a consistência do setor exportador. “O desempenho de 2025 foi extraordinário. Depois de um 2024 muito positivo, conseguimos ampliar volume, valor e presença internacional”, afirmou. Segundo ele, “mesmo com impactos temporários, como o tarifaço dos Estados Unidos, a indústria respondeu com rapidez, mostrou resiliência e saiu ainda mais fortalecida”.

A avaliação para 2026 é de otimismo com cautela, após dois anos consecutivos de forte crescimento. “Entramos em 2026 com negociações ativas e perspectiva concreta de avançar em mercados como Japão, Coreia do Sul e Turquia”, disse Perosa. De acordo com o dirigente, a estratégia passa por um “crescimento mais qualificado, com previsibilidade, competitividade e maior valor agregado, sempre atento às questões geopolíticas”.

No recorte mensal, dezembro de 2025 também apresentou desempenho elevado. No período, os embarques brasileiros de carne bovina somaram 347,4 mil toneladas, com receita de US$ 1,85 bilhão. A China liderou as compras no mês, com 153,1 mil toneladas, seguida pelos Estados Unidos, com 27,2 mil toneladas, pelo Chile, com 17,0 mil toneladas, e pela União Europeia, com 11,9 mil toneladas.