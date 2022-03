"Fará grande falta ao Brasil", diz Lula sobre Luiz Pinguelli Rosa

"Pinguelli Rosa deu imensa contribuição para a evolução do sistema energético brasileiro, que hoje está sob ataque de entregadores do país", declarou o ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) divulgou nesta quinta-feira (3) nota de pesar pelo falecimento do cientista Luiz Pinguelli Rosa, que foi presidente da Eletrobras no primeiro mandato do petista na Presidência da República.

"Luiz Pinguelli Rosa foi físico, cientista, professor e profundo conhecedor do sistema elétrico brasileiro, trabalhando e defendendo incansavelmente o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do Brasil. O avanço da ciência e a segurança energética do nosso país. Foi presidente da Eletrobras no meu governo e diretor da Coppe-UFRJ, instituição fundamental de pesquisa do nosso Brasil, por exemplo no desenvolvimento das tecnologias que permitiram a exploração do pré-sal. Pinguelli Rosa deu imensa contribuição para a evolução e defesa do sistema energético brasileiro, que hoje está sob ataque de entregadores do país. Fará grande falta ao Brasil. Meus sentimentos e solidariedade aos seus familiares , alunos e amigos”, declarou Lula.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também de manifestou: "visionário defensor da ciência e do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE