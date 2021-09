Febraban diz que Fiesp decidiu por conta própria suspender manifesto que irritou Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) decidiu suspender a divulgação do manifesto pela “harmonia dos Três Poderes” por conta própria, segundo a jornalista Mônica Bergamo no Twitter.

“Febraban diz em nota que a Fiesp de Paulo Skaf decidiu por contra própria "enterrar" provisoriamente o manifesto que irritou o governo Bolsonaro. Ele tinha o endosso de mais de 200 entidades. Está na gaveta”, diz a jornalista.

Febraban diz em nota que a Fiesp de Paulo Skaf decidiu por contra própria "enterrar" provisoriamente o manifesto que irritou o governo Bolsonaro. Ele tinha o endosso de mais de 200 entidades. Está na gaveta. PUBLICIDADE September 2, 2021

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, ameaçou contra o manifesto.

Ele ligou para presidentes de pelo menos duas instituições financeiras e sugeriu que eles poderiam ser excluídos de negócios com o governo – como mandatos para representação ofertas de títulos e ações de empresas públicas na Bolsa de Valores – caso assinassem o documento.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE