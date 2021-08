Lira negocia com Paulo Skaf para que manifesto da Fiesp e Febraban saia após o 7 de setembro

247 -247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o manifesto da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), apoiado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em defesa da harmonia entre os Poderes, não deverá ser divulgado esta semana. Segundo Lira, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, teria concordado em adiar o lançamento para depois do 7 de setembro, quando Bolsonaro organiza mobilização a favor de seu governo e de um golpe contra as instituições. A informação é de O Globo.

“Conversei com Skaf neste domingo e como não tem um prazo para a divulgação do manifesto, ficou combinado que não será nesta semana. Vai aguardar as comemorações do 7 de setembro”, disse Lira. “A nota não é da Febraban, é da Fiesp com a participação de mais de 200 entidades do setor produtivo. Virou uma nota da Febraban com reflexos para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil desproporcional aos seus interesses”, ressaltou o parlamentar.

A declaração faz referência às ameaças feitas pela Caixa e Banco do Brasil em deixar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que representa as instituições financeiras no país, por conta do manifesto que pede a pacificação entre os três Poderes e o fim da crise institucional. A desfiliação dos bancos públicos teria sido avalizada por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

PUBLICIDADE

O presidente da comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), porém, disse que os bancos são alvos de interferência política e que pretende apresentar requerimento cobrando explicações do ministro Paulo Guedes, além dos presidentes da Caixa, Pedro Guimarães e do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE