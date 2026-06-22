Fernando Henrique Cardoso enfrenta Alzheimer avançado e não se lembra mais que foi presidente do Brasil

247 – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, enfrenta um quadro avançado de Alzheimer e, segundo informações divulgadas pelo Mais Goiás, não se lembra mais de que foi presidente do Brasil. A doença veio a público em abril deste ano, no contexto do processo judicial que restringiu sua capacidade de responder por atos da vida civil.

A notícia foi publicada originalmente pelo Diário do Comércio, com base em informações do g1. A interdição de FHC foi determinada pela Justiça de São Paulo após pedido apresentado por seus filhos, diante do avanço da doença e da perda de autonomia para decisões civis, financeiras e patrimoniais.

Interdição foi pedida pelos filhos

O processo de interdição foi movido pelos filhos do ex-presidente: Paulo Henrique Cardoso, Luciana Cardoso e Beatriz Cardoso. A medida judicial é adotada quando uma pessoa deixa de ter condições de tomar decisões sobre sua própria vida civil, incluindo a administração de bens, finanças e responsabilidades patrimoniais.

De acordo com o g1, o processo tramita sob segredo de Justiça. Ainda assim, veio a público que Paulo Henrique Cardoso foi nomeado curador provisório do pai. A decisão judicial levou em consideração relatório médico e a concordância dos demais familiares.

O documento também destacou a existência de uma relação de confiança entre Fernando Henrique Cardoso e o filho, fator que fundamentou a nomeação de Paulo Henrique como responsável provisório por acompanhar e administrar questões civis e patrimoniais do ex-presidente.

Alzheimer em estágio avançado

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, que compromete a memória, a capacidade cognitiva e a autonomia do paciente. No caso de Fernando Henrique Cardoso, segundo as informações divulgadas, o quadro teria avançado de forma significativa.

A interdição não significa perda de dignidade ou de direitos fundamentais, mas estabelece uma proteção jurídica para pessoas que, por motivo de doença, não conseguem mais gerir plenamente sua vida civil. A decisão busca preservar a segurança do interditado e de seu patrimônio.

Trajetória política de FHC

Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil entre 1995 e 2003, após vencer duas eleições presidenciais. Antes de chegar ao Palácio do Planalto, teve papel central na implantação do Plano Real, durante o governo de Itamar Franco, quando ocupava o cargo de ministro da Fazenda.

O Plano Real marcou uma mudança decisiva na economia brasileira, ao controlar a hiperinflação que havia corroído o poder de compra da população por anos. Essa experiência consolidou a projeção nacional de FHC e abriu caminho para sua chegada à Presidência da República.

Além da atuação no Executivo, Fernando Henrique Cardoso construiu trajetória como sociólogo, professor universitário e intelectual, tendo sido uma das principais figuras da política brasileira nas últimas décadas.

Família assume responsabilidade civil

Com a decisão da Justiça, Fernando Henrique Cardoso deixa de responder diretamente por atos civis, vida financeira e questões patrimoniais. A curatela provisória passa a garantir que decisões dessa natureza sejam acompanhadas por um representante legal.

A medida foi solicitada pela própria família, diante do avanço da doença. Segundo as informações divulgadas, a Justiça considerou os elementos médicos apresentados e a concordância dos filhos para definir a curadoria provisória.

O caso expõe o impacto do Alzheimer sobre a autonomia de pacientes idosos e a importância de mecanismos legais de proteção em situações de perda progressiva da capacidade cognitiva.