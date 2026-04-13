FICCOs realizam 143 prisões e apreendem 1,45 tonelada de drogas em operações por vários estados

247 - As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizaram 143 prisões e apreenderam cerca de 1,45 tonelada de drogas em operações conduzidas em diferentes estados entre 6 e 13 de abril. O balanço foi divulgado pela Polícia Federal (PF).

No período, também foram cumpridos mais de 100 mandados judiciais, incluindo ordens de prisão e de busca e apreensão. As apreensões incluíram maconha, cocaína, crack e skunk, além de dinheiro em espécie e comprimidos de drogas sintéticas.

Combate ao tráfico

Entre as ações, a FICCO de Tocantins deflagrou, no dia 5, a Operação Sentinela Pascal, voltada ao combate ao tráfico internacional de drogas. Três homens foram presos em flagrante e entorpecentes foram apreendidos.

Na mesma data, a FICCO de Minas Gerais prendeu nove pessoas por tráfico de drogas, organização criminosa e favorecimento pessoal. A operação resultou na apreensão de cerca de R$ 7,4 mil, além de maconha e cocaína.

Já a FICCO de Sergipe realizou a Operação Mastigia, com foco no tráfico interestadual, cumprindo mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. No Acre, a Operação Pax II foi deflagrada no dia 7, com cumprimento de 45 mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa.

No Paraná, ações realizadas no dia 9 resultaram na apreensão de cerca de 292 quilos de skunk em Campo Largo e na prisão de um homem por tráfico em Santa Tereza do Oeste. Em São Paulo, no mesmo dia, a FICCO apreendeu 673 quilos de maconha em Nhandeara e prendeu um suspeito em flagrante.

Já em Rondônia, no dia 10, um homem foi preso transportando aproximadamente 5 quilos de pasta base de cocaína. Ainda em Tocantins, no dia 13, uma operação em Tabocão resultou na apreensão de 467 quilos de cocaína escondidos em carga de alimentos, com a prisão de um suspeito.

Mandados e prisões

As operações também incluíram o cumprimento de mandados e a captura de foragidos. Em Rondônia, uma mulher foi presa em flagrante no terminal rodoviário com maconha, cocaína, crack e comprimidos de ecstasy.

Na Bahia, ações da FICCO em Ilhéus resultaram na prisão de um suspeito de envolvimento em sequestro relâmpago e na captura de dois foragidos da Justiça. Em Goiás, um integrante de organização criminosa foi preso após fugir do Presídio Regional de Planaltina, além de outra prisão por tráfico em Goianápolis.

No Amapá, a Operação Double Tap cumpriu mandado de busca e apreensão relacionado a investigações sobre um CAC suspeito de fornecer armas a grupos criminosos.

Também na Bahia, nova fase da Operação Artemis resultou na prisão de 75 pessoas com mandados em aberto.