FICCOs cumprem mais de 100 mandados em operações realizadas entre 23 e 29 de março

247 - As unidades da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) cumpriram mais de 100 mandados judiciais e apreenderam mais de uma tonelada de drogas em operações realizadas entre sábado (23) e domingo (29). De acordo com o balanço, divulgado nesta segunda-feira (30), as ações ocorreram em diferentes estados e envolveram equipes da Polícia Federal (PF) e forças de segurança estaduais, com foco no enfrentamento a organizações criminosas.

No combate ao tráfico de drogas, as operações resultaram em prisões e apreensões relevantes. Em Minas Gerais, um homem apontado como integrante de facção criminosa que atua no Triângulo Mineiro foi preso. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses de reclusão por financiar o tráfico internacional de entorpecentes.

Na Bahia, a unidade de Ilhéus cumpriu 19 mandados judiciais relacionados ao tráfico. Em São Paulo, foram apreendidos 220 quilos de drogas em uma ação da força integrada. No Amazonas, uma abordagem fluvial resultou na apreensão de 800 quilos de entorpecentes.

Captura de foragidos

As operações também incluíram a prisão de pessoas com mandados em aberto. No Rio Grande do Sul, um homem procurado no âmbito da Operação Célula Oculta foi localizado e preso em Capivari do Sul, após não ter sido encontrado anteriormente em São Leopoldo.

Ainda no Sul do país, outro homem com mandado de prisão foi detido em Santa Catarina em ação vinculada à FICCO gaúcha. Também houve registros de prisões em operações conduzidas no Amapá, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará.

O balanço semanal inclui ainda a apreensão de mais de um quilo de ouro em ação no Amazonas. Em Goiás e Minas Gerais, equipes da força integrada efetuaram prisões de suspeitos envolvidos em crimes como tentativa de homicídio e feminicídio.