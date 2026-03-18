Operação nacional mobiliza forças integradas contra o crime organizado

247 - Uma operação de alcance nacional foi deflagrada nesta quarta-feira (18) com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado em diversas frentes, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. A iniciativa reúne forças de segurança pública em 15 estados brasileiros e prevê o cumprimento de 174 mandados de busca e apreensão e 107 mandados de prisão, segundo informações da Polícia Federal.

A chamada Operação Força Integrada mobiliza as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), estrutura que reúne diferentes instituições em ações coordenadas. A iniciativa foi detalhada em comunicado oficial divulgado pela Polícia Federal, responsável pela coordenação nacional da operação.

As ações ocorrem simultaneamente nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. A estratégia busca atingir organizações criminosas com atuação regional e nacional, incluindo facções envolvidas em disputas territoriais e esquemas financeiros ilícitos.

Criadas com base no conceito de força-tarefa, as FICCOs têm como principal objetivo promover a integração entre diferentes órgãos de segurança pública. Participam das operações polícias civis, militares e penais, além de guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e secretarias estaduais de segurança. A coordenação é feita pela Polícia Federal, sem relação hierárquica entre os órgãos envolvidos.

Atualmente, existem 39 unidades das FICCOs distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. Em 2025, essas forças realizaram 246 operações, resultando em mais de dois mil mandados de busca e apreensão e mais de 1.500 prisões.

Entre as principais ações desta nova ofensiva está a Operação Dry Fall, conduzida pela FICCO de Campinas (SP), que mira um grupo com ligação ao Comando Vermelho. A investigação aponta envolvimento com tráfico de drogas e crimes violentos no interior paulista. Ao todo, são cumpridos 34 mandados de busca e 37 de prisão temporária, além do bloqueio de mais de 100 contas bancárias, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

Em Pernambuco, a Operação Roça tem como alvo um grupo que atua no Sertão com tráfico de drogas e armas, além de roubos de cargas e lavagem de dinheiro. São cumpridos 49 mandados de busca e 15 de prisão, com bloqueio de até R$ 5 milhões em ativos.

Já no Maranhão, a Operação Ictio investiga uma organização dedicada ao tráfico de cocaína e crack em larga escala. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos. A ação inclui 30 mandados de busca, sete de prisão e bloqueio de cerca de R$ 297 milhões, além da apreensão de bens como veículos de luxo e maquinário.

No Rio Grande do Sul, a Operação Célula Oculta busca desarticular um grupo atuante no tráfico de drogas em regiões como a Serra Gaúcha e o Vale do Rio dos Sinos, com cumprimento de 18 mandados de busca e 11 de prisão preventiva.

Na Bahia, a Operação Epílogo envolve atuação conjunta de forças estaduais e federais para combater o tráfico de drogas e organizações criminosas. No Espírito Santo, a Operação Turquia II investiga um esquema de desvio e revenda de entorpecentes apreendidos, com cumprimento de mandados de prisão e afastamento de função pública.

Outras ações também ocorrem em estados como Amazonas, Alagoas, Goiás, Pará, Sergipe, Amapá e Paraná, cada uma voltada a diferentes modalidades criminosas, como tráfico internacional, uso de empresas de fachada, colaboração de agentes públicos e atuação de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em Minas Gerais, a Operação Terminus resultou, no primeiro dia, na prisão de um foragido condenado a mais de oito anos de prisão por tráfico de drogas, localizado em Sete Lagoas. As autoridades informaram que novas diligências devem ocorrer ao longo da semana.

No Ceará, a Operação Contenção tem foco na captura de suspeitos envolvidos em crimes violentos considerados de alto risco à ordem pública, com cumprimento de 10 mandados de prisão.

A amplitude da Operação Força Integrada evidencia a estratégia de atuação coordenada entre diferentes instituições para enfrentar o crime organizado em múltiplas frentes, com foco na desarticulação de redes criminosas e no bloqueio de seus recursos financeiros.