Flávio Bolsonaro busca apoio da direita na América do Sul

247 - Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prepara uma agenda internacional voltada à aproximação com lideranças da direita e da extrema direita na América do Sul. As viagens estão previstas para o fim de janeiro ou início de fevereiro e fazem parte de uma estratégia para ampliar sua atuação política fora do Brasil.

Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, o planejamento ganhou novo impulso após a recente escalada de tensões envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, que resultou no ataque ao país sul-americano e no sequestro do presidente Nicolás Maduro, o que reacendeu debates geopolíticos na região.

Agenda internacional na pré-campanha

Entre os compromissos em negociação estão encontros com o presidente de extrema direita da Argentina, Javier Milei, e com o líder chileno José Antonio Kast, eleito recentemente e com posse marcada para março. A intenção é incluir essas reuniões em um roteiro que consolide laços com representantes da direita sul-americana.

Articulação com líderes da direita regional

A movimentação ocorre após Flávio Bolsonaro ter dedicado o final de 2025 a reuniões com representantes do mercado financeiro. Agora, o foco passa a ser a construção de um perfil político com maior visibilidade internacional, dialogando com governos e lideranças ideologicamente alinhadas.

Estratégia política e projeção externa

Além da América do Sul, o senador também planeja uma viagem a Israel e demonstra interesse em encontros com políticos conservadores em países europeus. O objetivo, segundo aliados, é reforçar a imagem de que integra um movimento político global de enfrentamento à esquerda, representada no Brasil pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).