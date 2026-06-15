Flávio Bolsonaro confirma Daniella Marques na área econômica

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta segunda-feira (15) a participação da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, na elaboração das propostas econômicas e sociais de sua pré-campanha à Presidência da República. A declaração, segundo o G1, foi feita durante sua participação no VEJA Fórum Rumos do Brasil.

Daniella deverá desempenhar papel estratégico na construção do programa de governo defendido pelo senador, especialmente em temas ligados à economia, responsabilidade social e incentivo ao empreendedorismo.

"Ela está perto de nós aqui na campanha e vai me ajudar nessa parte econômica, mas, principalmente, na pauta de responsabilidade social", afirmou Flávio Bolsonaro durante o evento.

Participação na pré-campanha

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Ana Flor, Daniella Marques licenciou-se por seis meses da empresa Legend para dedicar-se ao projeto político. A economista já vinha atuando nos bastidores da pré-campanha, colaborando em discussões e articulações relacionadas às propostas econômicas.

Ela também manifestou interesse em contribuir para a formulação de um modelo econômico que classificou como "mais austero e virtuoso", reforçando sua aproximação com a equipe responsável pela construção das diretrizes da campanha.

Trajetória na equipe econômica de Bolsonaro

Daniella Marques ganhou projeção nacional ao integrar a equipe do então ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de assumir a presidência da Caixa Econômica Federal, ocupou o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.

Em junho de 2022, foi indicada para comandar a Caixa após a saída de Pedro Guimarães. À época, assumiu a instituição defendendo o fortalecimento dos mecanismos de governança e a apuração das denúncias de assédio sexual que atingiram a direção do banco. Ela permaneceu à frente da estatal até a mudança de governo, em janeiro de 2023.

Microcrédito e empreendedorismo entre as prioridades

Durante o fórum, Flávio Bolsonaro ressaltou a experiência acumulada por Daniella Marques na condução de programas voltados à inclusão financeira e ao empreendedorismo, especialmente para mulheres.

"Com a experiência que ela teve na Caixa Econômica e com programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela mostrou como é possível, com o uso de tecnologia, boa vontade e boas políticas públicas, estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias pernas e empreender, mas não sabem como", declarou.

Segundo o senador, a economista deverá contribuir diretamente na elaboração de propostas voltadas ao microcrédito, à educação financeira e à redução da burocracia para abertura e manutenção de pequenos negócios, temas que deverão ocupar espaço na construção de sua plataforma para as eleições presidenciais de 2026.