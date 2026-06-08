Forças integradas apreendem 2,6 toneladas de drogas e realizam 43 prisões em uma semana

247 - As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) apreenderam mais de 2,6 toneladas de drogas e efetuaram 43 prisões em diferentes regiões do Brasil entre os dias 1º e 7 de junho. O balanço foi divulgado pela Agência Gov, com informações da Polícia Federal, e reúne operações realizadas em parceria com forças de segurança estaduais para combater organizações criminosas, tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.

As ações ocorreram em diversos estados e envolveram apreensões de grandes quantidades de entorpecentes, cumprimento de mandados judiciais e prisões em flagrante. Segundo a Polícia Federal, os resultados refletem a atuação integrada das FICCOs no enfrentamento ao crime organizado em diferentes áreas do país.

Mais de duas toneladas de drogas retiradas de circulação

Uma das maiores apreensões da semana ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a FICCO/PR localizou 1.035,2 quilos de maconha em um estacionamento. A droga estava acondicionada em fardos e seria transportada em um veículo de carga.

No Tocantins, a FICCO/TO apreendeu cerca de 490 quilos de uma substância análoga à cocaína que estava enterrada em uma área rural. Durante a operação, os agentes também encontraram uma aeronave com indícios de adulteração estrutural, que será submetida à perícia. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Em Rondônia, operações conduzidas pela FICCO/RO em conjunto com a Polícia Militar resultaram na apreensão de 276,1 quilos de drogas em Ji-Paraná. Quatro suspeitos foram presos e os agentes recolheram ainda veículos, balanças de precisão, celulares, joias e documentos. Em outra ação no estado, aproximadamente 64 quilos de entorpecentes foram apreendidos e outras quatro pessoas acabaram presas.

Já na Bahia, a FICCO de Ilhéus realizou duas operações em Itacaré e Itabuna que resultaram na apreensão de cocaína, ecstasy, maconha, munições e materiais utilizados no armazenamento e distribuição de drogas. Ao todo, foram encontrados 2 quilos de cocaína, 2 mil comprimidos de ecstasy, 200 gramas de maconha e 15 munições de calibre 9 milímetros.

Em Sergipe, um homem foi preso em flagrante transportando cerca de 52 quilos de maconha prensada. A abordagem ocorreu em Aracaju após policiais identificarem um veículo em atitude suspeita.

No interior de São Paulo, a FICCO/SP apreendeu 257,5 quilos de cocaína e um fuzil durante uma operação em São Roque. Em outra ocorrência no estado, conduzida pela FICCO/MG, foram apreendidos 458,8 quilos de drogas na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal.

Mandados cumpridos e integrantes de facções presos

Além das apreensões de drogas, as forças integradas também intensificaram o cumprimento de mandados judiciais e a captura de investigados ligados a organizações criminosas.

No Distrito Federal, a FICCO/DF cumpriu 19 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça contra integrantes de uma organização criminosa com atuação na capital federal e região.

No Pará, duas mulheres investigadas por participação em uma organização criminosa foram presas em Santa Izabel do Pará e Ananindeua. De acordo com as investigações, elas exerciam funções de orientação dentro do grupo, que é alvo de apurações relacionadas ao tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes de segurança pública.

Em Boa Vista, capital de Roraima, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais também apreenderam entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados na atividade criminosa.

Na região de fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, a FICCO/MS capturou um integrante de organização criminosa que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, ele apresentou documentos falsificados para tentar ocultar sua identidade durante a abordagem.

Outra ação conjunta, realizada pelas FICCOs do Paraná e de São Paulo, resultou na prisão em flagrante de um homem que transportava 252 ampolas de medicamentos em um veículo interceptado em São José do Rio Preto. O automóvel havia saído de Foz do Iguaçu e seguia em direção a Minas Gerais.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado reúnem a Polícia Federal e órgãos estaduais de segurança pública, atuando de forma coordenada no enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas e a outras modalidades criminosas em todo o território nacional.