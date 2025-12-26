Galvão Bueno apresenta melhora e deve deixar hospital neste sábado

247 - Internado desde a véspera do Natal em um hospital particular de Londrina, no Paraná, o narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, apresentou evolução clínica positiva nas últimas horas e deve receber alta hospitalar neste sábado (27). A informação foi confirmada por familiares, que acompanham de perto o tratamento.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira (26), o quadro de saúde do jornalista vem evoluindo de forma satisfatória desde o meio da semana. “Galvão Bueno tem mostrado melhora desde quarta-feira e está reagindo bem ao tratamento. A família e a equipe do narrador agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas”, diz a nota.

Galvão passou mal durante as comemorações de Natal na casa da família, em Londrina, após relatar um leve mal-estar. Diante do quadro, ele procurou atendimento médico e permaneceu internado para a realização de exames. A equipe responsável identificou sintomas de pneumonia, o que motivou a manutenção do tratamento em ambiente hospitalar.

Em novembro, o narrador já havia sido hospitalizado em São Paulo após apresentar dores na região dos rins. Durante a avaliação clínica, os médicos constataram uma inflamação nos pulmões, que foi tratada ao longo das semanas seguintes.

Com a resposta positiva ao tratamento atual, a expectativa é de que Galvão Bueno receba liberação médica neste sábado (27), dando continuidade à recuperação fora do hospital.