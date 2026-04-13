Gilberto Waller diz que foi 'surpreendido' com demissão do INSS

247 - A demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, ocorreu de forma inesperada e sem comunicação prévia, segundo o próprio gestor. Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, ele afirmou que foi informado da decisão na manhã desta segunda-feira (13), o que gerou surpresa e levantou questionamentos sobre os bastidores da mudança no comando do órgão.

Waller relatou que recebeu a notícia por volta das 10h30, sem explicações formais sobre quem teria determinado sua saída. “Fui surpreendido”, declarou. Segundo ele, não houve conversa direta com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, apenas um contato com o secretário-executivo da pasta, que comunicou que a exoneração já estava definida.

Nomeado em 30 de abril do ano passado, em meio a um escândalo de fraudes na Previdência Social, Waller assumiu o cargo com a missão de reorganizar o INSS e recuperar a credibilidade do instituto. Ao longo de sua gestão, no entanto, sua relação com o ministro foi marcada por divergências, conforme relatos de bastidores que apontam falta de alinhamento e conflitos frequentes entre os dois.

O ex-presidente também contestou a versão de que sua demissão estaria ligada ao aumento das filas para concessão de benefícios. Segundo ele, o principal problema não estaria na administração direta do INSS, mas na estrutura mais ampla da Previdência.

Procurado pela reportagem, o ministro Wolney Queiroz confirmou a exoneração, mas apresentou uma justificativa diferente. Ele afirmou que o período inicial de reorganização do instituto já teria sido concluído e que o governo busca agora um dirigente com perfil mais técnico para conduzir a próxima etapa da gestão.