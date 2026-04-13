Governo anuncia demissão de Gilberto Waller da presidência do INSS

247 - O governo federal anunciou a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, e a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira para o comando do órgão. A nova dirigente assume a função com o objetivo de dar maior agilidade à análise de benefícios e simplificar procedimentos internos.

De acordo com comunicado, “a partir desta segunda-feira (13), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser liderado por Ana Cristina Viana Silveira. Servidora de carreira, ela assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Ana Cristina substitui Gilberto Waller, que esteve à frente da instituição nos últimos 11 meses”.

A saída de Waller ocorre após ele ter assumido o cargo pouco tempo depois de uma operação da Polícia Federal revelar um esquema bilionário envolvendo descontos indevidos em benefícios pagos a aposentados e pensionistas do INSS.

A nova presidente do instituto tem formação em Direito e integra o quadro do INSS desde 2003, ocupando o cargo de Analista do Seguro Social. Entre 2020 e 2024, também atuou como professora de Direito Previdenciário.

Ana Cristina Viana Silveira acumulou experiência em cargos estratégicos na área previdenciária. Entre abril de 2023 e fevereiro de 2026, presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Posteriormente, foi nomeada secretária-executiva adjunta do ministério responsável pela área.