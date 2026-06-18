Gilmar Mendes libera retomada de processos sobre pejotização no Brasil

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retomada da tramitação dos processos que discutem a chamada pejotização no país. A decisão revoga a suspensão que havia interrompido o andamento dessas ações e abre caminho para que milhares de casos voltem a ser analisados pela Justiça.

De acordo com informações publicadas pelo UOL, a medida foi tomada nesta quinta-feira (18) e afeta diretamente processos relacionados à contratação de trabalhadores autônomos ou por meio de pessoas jurídicas para a prestação de serviços.

A discussão sobre a pejotização tem ocupado espaço crescente nos tribunais brasileiros, especialmente em razão dos debates sobre vínculos empregatícios e modelos alternativos de contratação adotados por empresas de diferentes setores da economia.

STF retoma análise de ações

Com a nova decisão de Gilmar Mendes, os processos que estavam paralisados poderão voltar a seguir seu curso normal. A suspensão anterior havia interrompido temporariamente a análise de milhares de ações em todo o país.

Os casos envolvem questionamentos sobre contratos firmados entre empresas e profissionais que atuam como pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos. Em muitas dessas ações, a controvérsia gira em torno da existência ou não de vínculo empregatício.

A decisão do ministro representa um passo importante para destravar processos que aguardavam definição judicial e que permaneciam sem andamento enquanto vigorava a suspensão.

Mais de 74 mil ações estavam paradas

Dados obtidos pelo UOL junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) mostram a dimensão do impacto da medida. Segundo o levantamento, havia 74,6 mil processos relacionados à pejotização aguardando o fim da paralisação.

O número evidencia a relevância do tema para trabalhadores, empresas e para o próprio sistema judiciário, que acumulava uma grande quantidade de ações sem possibilidade de prosseguimento.

Com a retomada da tramitação, a expectativa é que esses processos voltem gradualmente à pauta dos tribunais trabalhistas, permitindo o avanço das análises e decisões sobre uma das questões mais debatidas nas relações de trabalho contemporâneas.

Debate continua nos tribunais

A pejotização é frequentemente objeto de controvérsia jurídica por envolver formas de contratação distintas do regime tradicional previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Enquanto empresas argumentam que esse modelo pode oferecer maior flexibilidade contratual, ações judiciais costumam questionar se determinadas relações de trabalho apresentam características que justificariam o reconhecimento de vínculo empregatício.

Com a decisão de Gilmar Mendes, o debate jurídico sobre o tema ganha novo impulso, à medida que milhares de processos voltam a tramitar e aguardam apreciação pela Justiça do Trabalho.