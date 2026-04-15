Lula pede que sindicatos pressionem Gilmar Mendes contra pejotização

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que lideranças sindicais procurem o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes para se posicionar contra a pejotização do trabalho. Ao abordar o tema, Lula pediu mobilização direta das centrais para contestar o modelo de contratação por Pessoa Jurídica em substituição ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15) pela coluna Brasília Hoje.

No discurso, Lula afirmou: "As centrais sindicais têm que marcar uma reunião com o ministro Gilmar da Suprema Corte para dizer para ele que a pejotização não ajuda, não apenas o trabalhador, mas não ajuda o país, não ajuda o fundo de garantia, não ajuda a previdência social, não ajuda a política de habitação e saneamento. A quem interessa a pejotização?"

As centrais apresentaram ao presidente uma pauta com 68 reivindicações trabalhistas. Entre os pontos listados, constam o combate à pejotização, a regulamentação do trabalho por aplicativos e a redução da jornada no modelo 6x1.

Lula também comentou o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, medida adotada na reforma trabalhista de 2017, durante o governo de Michel Temer. Ele declarou: "Tem muita gente que pensa que o movimento sindical morreu e, por isso, acabaram com o imposto sindical".

Na sequência, comparou a retirada da contribuição obrigatória a uma estratégia de enfraquecimento financeiro. "Porque eles fizeram com vocês o que nós queremos fazer com o crime organizado: se nós quisermos acabar com o crime organizado, nós temos que asfixiar a economia deles. Porque enquanto eles tiverem o dinheiro que tem a gente não acaba. e eles trataram o movimento sindical assim, vamos asfixiá-lo, deixá-lo sem dinheiro."

O encontro reforçou o diálogo entre o governo federal e as entidades trabalhistas em torno de mudanças nas relações de trabalho e no financiamento sindical, temas que seguem em debate no País.