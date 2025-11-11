Gleisi convoca reunião urgente com líderes da base sobre o PL Antifacção

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou uma reunião de emergência com líderes dos partidos da base governista na Câmara dos Deputados para discutir o Projeto de Lei Antifacção, relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP). O encontro está marcado para as 15h desta terça-feira (11). As informações são de Igor Gadelha, do Metrópoles.

O objetivo da ministra é definir uma estratégia conjunta que assegure a manutenção do texto elaborado pelo governo, diante das pressões e divergências surgidas em torno de trechos considerados sensíveis — especialmente os que tratam das atribuições da Polícia Federal. O Palácio do Planalto tenta ganhar tempo para negociar esses pontos antes que a proposta seja votada no plenário.

A movimentação ocorre após Gleisi atuar diretamente para adiar a votação do projeto, que segue na pauta desta semana na Câmara. A ministra avalia que o adiamento é essencial para permitir novas conversas com os parlamentares e evitar que o texto seja alterado de forma desfavorável à posição do governo.

Paralelamente, integrantes da base aliada vêm buscando construir um acordo de última hora para evitar que a proposta avance sem ajustes. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem participado das tratativas, ao lado do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reforçando a articulação política em torno do tema.

O PL Antifacção é uma das pautas mais sensíveis da atual legislatura, por envolver dispositivos que fortalecem o combate ao crime organizado, mas também suscitam debates sobre competências institucionais e garantias legais. A reunião convocada por Gleisi será determinante para medir o grau de coesão da base e o alinhamento do governo na condução dessa matéria no Congresso.