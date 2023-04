Gleisi detona Dallagnol por espalhar fake news: 'usar a fé das pessoas politicamente é asqueroso'

Em mensagem nas redes sociais, o ex-procurador da Lava Jato disse que o PL das fake news baniria compartilhamento de trechos bíblicos, o que não consta no projeto edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou nesta terça-feira (25) o deputado Deltan Dallagnol por espalhar mentira nas redes sociais sobre o PL das fakes news, cuja urgência da votação está sendo votada pela Câmara.

Em mensagens publicadas para mobilizar seguidores contra o PL, o ex-procurador da Lava Jato alegou que iniciativa baniria o compartilhamento de trechos bíblicos. "O que leva um deputado que se diz cristão inventar mentiras dizendo que a religião será censurada pelo PL que regula as plataformas?", questionou Gleisi.

"A gente tá falando de fake news, de atentado à democracia, às escolas! Que religiosidade é essa? Usar a fé das pessoas politicamente é asqueroso e mentir usando a crença é ainda pior. PL 2630 JÁ", acrescentou a presidente do PT.

Na proposta analisada pela Câmara, que deverá ser votada nesta quarta-feira 26, em nenhum momento é mencionado censura a trechos do texto religioso.Após a publicação, Deltan tomou uma invertida de Orlando Silva (PCdoB), relator da proposta. “É por esse tipo de indignidade que as redes sociais estão cheias de discurso de ódio e desinformação. Quem lucra com essa campanha mentirosa, que explora a fé alheia para politicagem barata, deputado? Só reformada a urgência da regulação”, afirmou Orlando Silva.

